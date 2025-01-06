灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇

《海底兩萬里》法國名導執掌

澳門主會場將於3月在澳門文化中心舉行，重頭戲是中法共創舞台劇《海底兩萬里》，作為2025年香港藝術節委約節目，該劇特邀法國戲劇最高殊榮「莫里哀戲劇獎」9項得主法蘭西喜劇院導演兼演員Christian Hecq執導。該劇會先在3月於第53屆香港藝術節首演，第二站到澳門演出。香港分會場將於4月在香港西九文化區戲曲中心接力舉行，節目包括全球首演的越劇《蘇東坡》，由著名編劇何冀平創作、香港導演司徒慧焯執導，中國劇協副主席兼中國戲劇梅花大獎得主茅威濤主演；以及《五女拜壽》、《梁祝》。

港西九演越劇《蘇東坡》

5月廣州會場則有改編自2024年人氣國產電影的音樂劇《雄獅少年》、廣州粵劇院以嶺南拳術為題材的粵劇《南拳》、來自香港西九文化區戲曲中心的小劇場粵劇《奉天承運》及澳門霜冰雪創作實驗劇團的肢體兒童劇《搗蛋託管班》。其中《奉天承運》採用非遺劇種與現代劇場手法的融合，展現香港戲劇文化的多樣和創新。