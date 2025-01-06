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灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間

【明報專訊】內地昨實行新列車運行圖（班次表），新增香港西九龍直達湖北武漢、西安北、揭陽、汕尾列車，以及西九龍來往廣州東列車，每日早晚也將各有兩班經停位於廣州增城的新塘站。此外，由深圳羅湖站至廣州白雲站的廣深城際，以及珠海站經橫琴至珠海機場的珠機城際，自昨日起全線採用「車票當日一次有效」的新政策。

新政策下，廣深城際「C」字頭動車及珠機城際「S」動車的乘客可以不用像過去那樣，要先提前買票及按指定時間到車站乘車，只要憑當日任何一個班次的車票入閘，便可乘坐同日其他班次的列車；或者透過支付寶App的「鐵路12306」小程序直接掃碼入閘，出閘時再次掃碼支付車費，如同坐地鐵一樣。如遇周末、節假日等客流高峰，車站則會根據情况安排乘客乘車，保障運輸安全秩序。

此外，現時每日4班由香港至潮汕站的列車，有3班將延長至汕頭站、一班改道至梅州西站，便利香港和粵東地區的交通。京港動臥列車運營時間亦有調整，G898香港西九龍始發時間由晚上7時26分調整至8時25分，到達時間仍為翌晨6時53分，車程減少59分鐘；G897北京西始發時間為晚上8時13分，香港西九龍抵達時間則由早上7時45分提前至7時12分，車程減少33分鐘。

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