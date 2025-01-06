灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億

莞深科學城相連 水鄉功能區駁黃埔

東莞目前僅得2016年開通的地鐵2號線，正建設的1號線一期（東莞西站至梅塘站）已全線鋪軌，料今年內通車。至於1號線二期及三期則在新規劃的6個地鐵項目當中，是一期的東西延長線。二期從東莞西站往西經望牛墩、麻涌鎮和廣州黃埔區，與廣州5號線於黃埔新港站相接，增強東莞水鄉功能區與廣州東部的聯絡；三期從梅塘站延至黃江南站，同步建設深圳地鐵6號線支線北延線（東莞段），實現東莞松山湖科學城與深圳光明科學城兩個大灣區科學基建的相連。

新規劃中的東莞地鐵3號線，從濱海灣新區的交椅灣站至東莞東站，將有兩處接駁深圳地鐵。一是可從長安汽車總站駁至深圳11號線北延線的碧頭站，大大方便前往深圳機場或福田的旅客；二是交椅灣站可駁深圳20號線北延線的會展城站。此外還有一條深圳10號線東延線東莞段，位於東莞鳳崗鎮，因地理原因，鳳崗鎮有如插入深圳版圖的「尖角」，因此深圳10號線東延線由平湖雙擁街站開始會進入東莞境內，在東莞段設龍平路、油甘埔、官井頭、大運城邦4個站，再重新進入深圳境內，是一條「由深圳經東莞再到深圳」的獨特地鐵線。

局方：加速三地創新要素流動 促進產業分工

此次調整涉及東莞市濱海灣新區、麻涌鎮、望牛墩鎮、洪梅鎮、黃江鎮、長安鎮、鳳崗鎮，總長度為29.2公里，其中東莞段28.3公里，廣州段0.9公里，估算總金額約213億元，最終數額有待國家主管部門批覆確定。

東莞市軌道交通局相關負責人表示，「規劃調整的核心目標是實現東莞與廣州、深圳城市軌道交通的『硬聯通』。」若獲批實施，可滿足臨近深圳、廣州地區的跨城通勤客流出行需求，連接東莞松山湖科學城、濱海灣新區、水鄉新城等重點發展區域與廣州東部中心、經濟開發區，以及深圳前海合作區、光明科學城、坂雪崗科技城等地。項目通車後，將加速東莞與廣深之間的創新要素流動，促進產業分工合作，推動沿線產業發展。

明報記者 林迎