搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣

拘31人騙款3400萬 目標台星馬人

被捕人部分報稱學生，其餘多為無業，年齡20至34歲；兩個詐騙中心則位於九龍灣工廈，已運作約兩三個月。商罪科警司馮培基稱，集團將兩個相距約300米的詐騙中心偽裝成寫字樓，分別於早晚時段運作。集團在網上以「搵快錢」招徠青年加入，然後提供訓練及特定人設，讓他們在網上交友平台結識異性，了解對方背景如投資習慣、資產等，經篩選後「有潛力」者會進一步認識，甚至要求與對方發展成情侶。

集團之後會利用深偽技術，以相信從網上盜取的照片「換臉」，跟受害人視訊以增可信度，並向受害人推介集團營運的虛假海外平台投資加密貨幣。騙徒會聲稱以質押形式投資可獲高回報，例如半年內可獲相等於投資金額五成的收入，誘使受害人投資，集團隨即轉走受害人的加密貨幣，再利用場外交易所兌換成現金，從此與受害人斷絕聯繫。

提供人設訓練 犯罪所得一半拆帳海外

馮續稱，集團會將所得犯罪得益拆帳約五成給海外詐騙集團，收入除用作集團成員的佣金，亦會購買奢侈品，包括名表、手袋及跑車等，讓成員在社交平台炫富，以向其他人展示「財務自由」假象。

警方相信該集團過去一年於本港其他地區經營詐騙中心。商罪科署理總警司孔慶勳稱，會繼續與國際刑警配合調查，不排除有更多被捕人或受害人。她呼籲市民應利用有信譽投資平台，切勿相信陌生信息，看見聲稱「高回報」時需謹慎；求職亦應了解公司背景和評價，對標榜「零入職要求、高收入」廣告提高警覺。