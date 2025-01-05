愛協日收兩純種幼貓 多染病料內地走私 曾3日救35貓 料匿名通報者遺棄

明報記者 江麗盈

愛協強調，上述買貓途徑風險極高，或要承擔高昂醫療費，甚至導致社區貓群爆發傳染病，籲巿民養動物前三思。

漁護署數據顯示，截至去年中，近5年共接收逾2.4萬隻動物，當中逾三成半是貓狗。愛協2024年首11個月則拯救及接收4850隻動物，包括1480隻貓及427隻狗，貓的數量高於2023年、狗的數量則略低於2023年（見表）。

副總監：倘被棄貓入社區恐爆傳染病

愛協動物福利（營運）副總監連俊雄表示，去年拯救及接收貓隻數字上升，特別是純種貓，有英國短毛貓、摺耳貓、暹羅貓等，「什麼類型的貓都有」，獲救時大多已患病。連提到，近年有不少個案懷疑是有人遺棄動物後匿名通知愛協，去年9月就有一宗是愛協一連3日收到來電，先後在西貢區不同地點拯救共35隻純種貓，牠們各有不同程度的健康問題，如貓癬、貓感冒。

連俊雄認為，近年養貓的人增加，但獲取途徑未必合法，「可能是經過一些無良的繁殖者、或者一些不合法入境的動物」。他說，愛協去年接收的純種貓，部分是較年老的病貓，似是有人飼養一段長時間後遺棄；部分則較年幼，有些僅四五周大，身上無晶片，多有傳染病，相信是由國內非法跨境到港。

連又說，自內地與香港恢復通關，動物走私相對容易，且網上買貓價格低，想養純種貓的人或因而上網買貓，再由賣家安排走私到港。連指出，這些貓無接種疫苗、容易染病，醫療費用不菲，若遭遺棄進入社區，更可能釀成區內貓群爆發傳染病，「（新冠）疫情後，我們撿到的純種幼貓比之前多，差不多每日都會有兩隻出現」。

他強調從非法途徑買貓風險極高，更助長非法繁殖及動物走私，「實際上是一件沒有好處的事」。要改變社會風氣，他說只能靠不斷教育，並不厭其煩提醒市民養動物前三思，特別要明白當動物生病或年老，醫療費用可以很昂貴，「始終養動物是一生一世」。

領養稍升拯救亦增 收容所「流轉未夠快」

接收動物多，但愛協近兩年的領養數字則較疫情時低。連俊雄相信現時人們傾向不養動物，除了與目前經濟環境較差有關，疫後港人生活模式也有轉變，較多出遊、外出活動，較難照顧動物，領養數字低迷的困局也見於全球各地的動物收容所。

他續說，現時愛協平均每日最多收容約400隻動物，即使去年首11個月領養數字已較前年回升，但流轉仍未夠快，難減輕收容所壓力，「有些動物可能留在協會幾個月、或者幾年，所以就算我們想收另一隻動物，也未必有空間」。

（城市保育）