稱務求低空經濟可見可觸 監管沙盒試點收72宗申請

稱發展全速前進

「涵蓋民生大小事」

陳美寶昨日發表網誌，回顧上任一個月的工作，當中提及低空經濟發展正「全速前進」。她表示無人機的發展包羅萬有，除節慶表演，亦能協助不同種類的偵測、救援工作、提供配送服務等。她稱現時收到的試點項目申請，內容涵蓋民生大小事，期望低空經濟能百花齊放。

「監管沙盒」試點項目由「發展低空經濟工作組」負責，由副財政司長黃偉綸和運物局長陳美寶分別擔任工作組的正副組長。工作組早前表示試點項目會分批接受申請，首批申請結果將在今年首季公布。

漁署用無人機監測紅潮

於旺角花墟公園舉行的本地漁農美食嘉年華今日最後一天，晚上8時結束，場內設有漁農科技展區，其中展示無人機讓市民試玩。職員表示漁護署近年正試用無人機，協助監測紅潮並在其間抽取水樣本化驗。職員稱，部分引起紅潮的微藻對人體有害，使用無人機能避免人員直接觸碰微藻，而無人機令離岸採樣更方便，人員可避免乘船到海中央採樣，減低工作風險。他說視乎機型，無人機最少能飛抵1公里以內範圍。