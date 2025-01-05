機場城市發展規模倍增 陳美寶稱很快公布大綱

上任約一個月的陳美寳於網誌回顧運物局過去一年工作並提及今年規劃，涵蓋海陸空。去年《施政報告》提出擴大「機場城市」規模至340公頃，約涉1000億元，包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集等。各項目預計2026至2031年陸續落成。

另將公布粵車南下細節

明年修例物流業拆牆鬆綁

除公布擴大「機場城市」的發展大綱外，陳美寶提及今年將公布「粵車南下」細節，亦會繼續加強本地與跨境道路接駁，包括北部都會區公路規劃，進一步完善北部跨境客貨運道路連接。她又期望立法會完成審議程序後，今年5月政府接收大欖隧道後下調所有車種收費，並引入分時段收費，力求保持隧道暢通。

陳表示，政府推出更多措施吸引更多海內外海運服務企業落戶香港，另今年目標完成研究「航空轉運貨物豁免許可證方案」擴展至多式聯運模式，明年提出修例建議，「為物流業拆牆鬆綁」，吸引更多貨物取道香港中轉，鞏固香港國際航運中心以及區域物流樞紐的競爭力。

工作回顧方面，陳美寳表示，局方去年「最標誌性」工作是三跑道系統全面投入服務，並指機場大致回復疫情前運力。她稱，國家自主研發的C919在元旦開始定航香港往來上海航線，南航通航亦計劃提供來往廣州白雲機場及香港國際機場的直升機包機服務。