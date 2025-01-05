中央收膠月中完結 謝展寰：與綠在區區資源重疊

【明報專訊】「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」（下稱「中央收膠」）將在本月中計劃結束後不再延續，環境及生態局長謝展寰昨日出席活動後回應稱，現時本港有「中央收膠」和「綠在區區」兩個系統負責回收廢膠，由於「資源重疊」，環保署盼整合系統善用公帑，又稱會確保廢膠不會沒人收。有環團質疑說法，指兩計劃有不同功能，不明白何處重疊，又指關鍵不是廢膠是否有人收，而是雜膠是否有妥善處理。
環保署自2020年起推行中央收膠，政府聘請承辦商收集指定區內非工商業廢塑膠，再製成再生材料，現正覆蓋9區，至今批出總值1.66億元合約，區內綠在區區收集的廢膠則會交由承辦商處理。
謝展寰昨稱，將收集廢膠的工作整合至綠在區區系統可更善用公帑，環保署已有詳細計劃，未來將安排解說，確保廢膠不會沒人回收。
指兩計劃功能不同
環團稱不明白何處重疊
綠領行動總幹事何漢威認為，綠在區區和中央收膠在回收鏈中扮演不同角色，有不同功能，前者只負責收集廢膠，後者的承辦商更側重處理廢膠，如溶化廢膠、打成膠粒等，不明白何處資源重疊。他指出，處理雜膠利潤低成本高，若非中央收膠補貼，甚少承辦商願意處理雜膠。他擔心計劃結束後，大量雜膠將無法獲妥善處理，「將佢（雜膠）掟去後巷、貧民窟、焚化爐就叫處理？」
中央收膠去年共回收逾7000噸廢膠。地球之友行政總裁洪藹誠認為，倘結束計劃為事在必行，政府應考慮跟內地合作，將處理雜膠的工序交由內地廠房負責，香港則專注回收。