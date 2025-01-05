中央收膠月中完結 謝展寰：與綠在區區資源重疊

環保署自2020年起推行中央收膠，政府聘請承辦商收集指定區內非工商業廢塑膠，再製成再生材料，現正覆蓋9區，至今批出總值1.66億元合約，區內綠在區區收集的廢膠則會交由承辦商處理。

謝展寰昨稱，將收集廢膠的工作整合至綠在區區系統可更善用公帑，環保署已有詳細計劃，未來將安排解說，確保廢膠不會沒人回收。

指兩計劃功能不同

環團稱不明白何處重疊

綠領行動總幹事何漢威認為，綠在區區和中央收膠在回收鏈中扮演不同角色，有不同功能，前者只負責收集廢膠，後者的承辦商更側重處理廢膠，如溶化廢膠、打成膠粒等，不明白何處資源重疊。他指出，處理雜膠利潤低成本高，若非中央收膠補貼，甚少承辦商願意處理雜膠。他擔心計劃結束後，大量雜膠將無法獲妥善處理，「將佢（雜膠）掟去後巷、貧民窟、焚化爐就叫處理？」

中央收膠去年共回收逾7000噸廢膠。地球之友行政總裁洪藹誠認為，倘結束計劃為事在必行，政府應考慮跟內地合作，將處理雜膠的工序交由內地廠房負責，香港則專注回收。