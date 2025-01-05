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黃牛價賣劉德華騷高仿假票 拘5人 涉16宗共8萬元 受騙網民：賣家提供紫外光燈驗水印

【明報專訊】警方接獲20多宗報案，有人持票到劉德華跨年巡迴演唱會，進場時始知所購的為假門票。警方調查後先後拘捕5名男子，相信涉及16宗案件，合共騙去約8萬元。警方稱，假票仿真度高，騙徒以每張2000至5000元的「炒價」當面交收假票，亦主動提出驗票騙取買家信任。

警收20多宗報案

買家被拒入場始知受騙

facebook「劉德華演唱會門票買賣交易」群組數名網民發帖稱買到假票，有帖文表示，曾在該群組求買演唱會門票，結果用1.4萬元買了兩張假票，提及假票仿真度極高，而賣家更聲稱不收訂金，並提供紫外光燈識別水印。該網民提醒，假票的水印位置與真票不同，着其他人留意。

九龍城警區重案組第二隊督察戴廣輝表示，警方自上月17日起，接獲20多宗買到假演唱會門票報案，事主透過非官方網上平台購票，進場時被工作人員告知門票失效，他們始知所購的為假票，蒙受損失。

藥劑師無業漢等被捕

九龍城警區刑事部經情報分析及深入調查，於上月27日至上周五（3日）先後拘捕5名男子，年齡18至45歲，分別報稱無業、建築工人及藥劑師，涉嫌以欺騙手段取得財產。經調查相信他們涉及16宗案件，牽涉34張假票，共騙去約8萬元。

被捕5人是否有關連及其角色仍有待調查。全部被捕男子已獲准保釋候查，於1月下旬向警方報到。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據了解，被騙的事主部分來自台灣及內地。

警方初步調查相信，有犯罪集團於facebook、Ig等社交媒體兜售門票，以現金或轉帳方式交易。

紙質二維碼雷射防偽似真票

警方表示，今次案件涉及的假票仿真度高，包括紙質、字體、水印、二維碼及雷射防偽特徵等均與真票相似，部分座位編號亦不同。另外，騙徒會相約事主當面交收，並提供驗票方法減低事主戒心。警方提醒市民避免向不明來歷者購買門票，以免墮入陷阱。

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