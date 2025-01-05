明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

回應建議減議員議案 梁君彥：可供40人表意見

【明報專訊】立法會議員議案的內容近期受關注，有意見認為應削減議員議案數量，留更多時間予口頭質詢；立法會主席梁君彥昨稱，議會有必要接受公眾監察，會考慮傳媒、公眾對議案內容或題目的意見，但口頭質詢僅能容許六七個議員與政府交流，議員議案可有40多人發表意見，認為都是立法會監察政府的重要方式。

早前本報統計今屆立法會逾半數的議員議案提及內地、國策等字眼，計及修正案，涉內地字句的議案比率佔近七成，有議案亦被質疑空泛。梁君彥昨在商台《政經星期六》表示，口頭、書面質詢和議員議案都是立法會監察政府的重要方式，口頭質詢環節可發言的議員往往只有六七名，而一個議員議案可有40多名議員發表意見，且多數「聚焦又詳細」，但他相信議員亦會檢討議案。

訪日逢冬至 稱議員有犧牲

梁君彥上月率立法會代表團出訪日本，被指「大花筒」，原本的日韓行程每日5萬多元，其後韓國行程取消，訪日實際開支至今未公布。梁強調此行並非旅行，訪日時是冬至，香港一向「冬大過年」，認為議員亦有犧牲，而日方亦重視是次訪問，新任日本駐港總領事來港僅一周，亦陪同議員訪日。

撥款全批 指議員「熒幕外」問清

政府向立法會申請的撥款，在本屆議會全數獲通過。梁認為並非「阻住地球轉」才是好議會，而是應該與政府相互制衡、配合，且議員會在「熒幕外」問清撥款事宜，政府亦要答清楚。

通過議案增半 稱時有火花

今年是今屆立法會任期最後一年，通過議案較上屆同期增近五成。梁君彥另於港台《星期六問責》表示，今屆立法會處理速度雖快，但不代表「馬虎」或無監察，稱法例首讀至三讀所須程序都有做足，議員也充分表達意見，形容不時還有火花。立法會本屆設前廳交流會，旨在讓議員與官員定期會面交流，但被質疑流於形式；梁則認為交流會提供較輕鬆的環境交換意見，對雙方都好。

上 / 下一篇新聞