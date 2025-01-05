回應建議減議員議案 梁君彥：可供40人表意見

早前本報統計今屆立法會逾半數的議員議案提及內地、國策等字眼，計及修正案，涉內地字句的議案比率佔近七成，有議案亦被質疑空泛。梁君彥昨在商台《政經星期六》表示，口頭、書面質詢和議員議案都是立法會監察政府的重要方式，口頭質詢環節可發言的議員往往只有六七名，而一個議員議案可有40多名議員發表意見，且多數「聚焦又詳細」，但他相信議員亦會檢討議案。

訪日逢冬至 稱議員有犧牲

梁君彥上月率立法會代表團出訪日本，被指「大花筒」，原本的日韓行程每日5萬多元，其後韓國行程取消，訪日實際開支至今未公布。梁強調此行並非旅行，訪日時是冬至，香港一向「冬大過年」，認為議員亦有犧牲，而日方亦重視是次訪問，新任日本駐港總領事來港僅一周，亦陪同議員訪日。

撥款全批 指議員「熒幕外」問清

政府向立法會申請的撥款，在本屆議會全數獲通過。梁認為並非「阻住地球轉」才是好議會，而是應該與政府相互制衡、配合，且議員會在「熒幕外」問清撥款事宜，政府亦要答清楚。

通過議案增半 稱時有火花

今年是今屆立法會任期最後一年，通過議案較上屆同期增近五成。梁君彥另於港台《星期六問責》表示，今屆立法會處理速度雖快，但不代表「馬虎」或無監察，稱法例首讀至三讀所須程序都有做足，議員也充分表達意見，形容不時還有火花。立法會本屆設前廳交流會，旨在讓議員與官員定期會面交流，但被質疑流於形式；梁則認為交流會提供較輕鬆的環境交換意見，對雙方都好。