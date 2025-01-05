中九龍幹線工程 8招標全延長

路署：規模大 合約需時細閱

中九龍幹線2017年獲立法會財委會批准撥款，工程費用預算約420億元，預計主體工程今年完成。計劃分8張工程合約建造，分別為油麻地西、 油麻地東、中段隧道、何文田豎井通道、啟德西、啟德東、大樓及機電工程、餘下工程。根據政府新聞處網站的「招標期 延長」搜尋結果，8份合約在2017至2024年間被延長招標期，路政署均在新聞稿以「因應有意投標者的要求」為由延長。

新聞稿稱應投標者要求

對於會否影響工程造價、招標公平性及項目時間表，路政署回覆稱為鼓勵承建商提交切合要求並具競爭力的標書，該署在確認有實際需要及不會影響項目推展時間表或導致超支的前提下，才會決定延長項目招標期。

翻查資料，工聯會立法會議員鄧家彪去年7月曾到中九龍幹線工地實地了解工程進度，並在其facebook專頁發帖文，提到幹線主體工程包括大部分隧道、連接路和隧道大樓的結構工程已完成，只剩下機電及園境相關工作便能邁向通車。鄧又在帖文稱「雖然經歷疫情及社會事件阻礙，但路政署仍能把握在不超支、不延期的情况下，如期於2025年第四季完工，實在令人振奮」。