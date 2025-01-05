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工務工程招標延長35次 8年新高 1/3屬新發展區 張欣宇：聞控制開支，或為「盤數靚啲」

【明報專訊】近年私人工程項目量減，業界盼政府推更多工務工程解困。本報根據政府新聞處網站及發展局回覆，發現2024年政府宣布工程招標期延長次數屬2017年以來最多；發展局更指出，2024年截至12月19日招標期延長共35次，較2023年全年增近一倍。有立法會議員估計情况或因去年工程量較多；亦有議員稱聞悉工務部門要控制2024/25財政年度實際開支，不排除有部門為「盤數靚啲」，拖慢出標。

明報記者 蔡穎琳

發展局回覆數據顯示，去年截至12月19日，工務工程項目宣布招標期延長有35次，2017至2023年全年延期介乎16至26次，顯示去年招標期延長次數較新冠疫情期間及疫前為多。去年35次招標期延長，當中13次、即約三分之一屬新發展區項目。

發展局：大多投標者提要求

發展局回覆查詢稱，現行做法不會因投標者數目不足而延長招標期，去年延長次數較往年多，主要是兩類個案增加，包括大多投標者提出要求延長招標期，讓他們有足夠時間研究招標文件及準備標書；以及部門在招標期間需更改招標文件內容，投標者需更多時間準備標書。局方又稱，政府採購工務工程項目時須依照《世界貿易組織政府採購協定》，一般招標期最少為40天，亦會因應招標期間情况決定需否按機制延長。

平均延3周 局方稱無礙施工

局方稱，8年來有關個案招標期延期平均約3星期，去年13個屬新發展區的工務工程項目平均延期約兩星期，強調延長只佔項目整體推展時間表極小部分，不會令施工進度延誤或超支。

本報記者曾在政府新聞處網站以「招標期 延長」關鍵字搜尋，篩選出與工務工程招標期延長的相關結果，結果亦顯示去年宣布工程招標期延長次數較往年多，截至12月20日宣布延長有16次，2017至2023年全年則介乎4至9次，而去年16次中有8次屬新發展區項目。

過去8年招標期延長多於一次的工程合約，據政府新聞處網站搜尋結果有3份，包括「粉嶺北新發展區第一階段—粉嶺繞道東段（石湖新村北至龍躍頭）」，在2020年1月24日及2020年2月28日宣布延長。

林筱魯：新發展區造價高涉搬遷

任職工程師的立法會議員張欣宇表示，他聞悉工務部門內部流傳需將2024/25財政年度實際開支控制在預算八成內，估計有部門或為「盤數靚啲」，拖慢出標時間，令現金流開支似有改善。他說，建造業界近年盼「有工開」，若工務工程招標期延長，料業界首當其衝。

被問建造業界過去一年會否因經濟環境影響投標意欲、令工務工程招標期延長次數增加，資深城市規劃師、選委界議員林筱魯表示有關推測合理，並指經濟環境或令業界投標變謹慎，政府或需審視時機是否不理想；他又估計或與去年工務工程量較往年多有關。林說，新發展區工程造價高，亦涉搬遷問題，當局可能為回應社會訴求而調整招標文件內容，令招標期延長。

業界：招標前一般估算投標量

工程師學會前會長卜國明認為，建造業界過去一年受經濟環境影響，或影響部分承建商投標意欲，但按機制當局無法在截標前知道入標者數目；而製作招標文件時，一般會事先按承建商名冊，估算合資格投標承建商數量，確保有足夠可考慮的承建商投標。

建測規園界議員謝偉銓相信，政府制定項目時間表時會為招標期預留空間，料延長對項目發展時間影響不大。建造商會會長林健榮則稱，他不揣測招標期延長次數增加原因，惟一般而言原因包括業主方需調整投標內容，又或適逢長假期投標者要求更多時間準備。

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