羅淑佩：郵輪碼頭營運招標 擬要承諾泊船日數

稱停泊數字復疫前73％

處亞洲高位

羅淑佩昨在有線新聞節目《有理有得傾》透露，去年啟德郵輪碼頭停泊數字回復至2019年約73%，相比鄰近地區回復兩成至八成，啟德郵輪碼頭處於亞洲港口的高位。她說碼頭現時處於「整固期」，坊間關注用途不多或商舖出租率不高，故日後要更好使用碼頭空間，對用作表演或青年藝術家孵化基地等轉型建議均持開放態度。

營運商：船進港次數超灣區總和

外界高估辦活動可能性

班智榮回覆稱，碼頭在船舶進港及乘客數量佔市場逾八成，使用率遠高於本港其他碼頭，預料去年船舶進港次數超過大灣區所有其他郵輪碼頭總和，相關數據下月確認。他說社會高估碼頭舉辦活動的可能性，大型活動一般花兩三天佈置及拆卸，惟接待郵輪停泊前後亦需安排，故並非總能舉辦大型活動，有待完善交通及酒店配套才能舉辦更多。

對於碼頭商場人流少，田北辰建議當局「活化」碼頭，以便宜租金吸引活動落戶，亦可安排本地文創商戶進駐，讓遊客認識本港另一面，並選購具本地特色、而非國際品牌商品。他說合作是雙向，除要求啟德碼頭營運商吸引郵輪來港，政府亦責無旁貸，在交通配套上緊密合作，另提早向營運商公布盛事，才有賣點吸引更多郵輪來港。

促政府早公布盛事

田北辰：有賣點利吸郵輪

政府近年積極舉辦盛事，去年初曾發生美斯訪港缺陣風波等。羅淑佩稱，對於官方冠名認可或提供場地的活動，當局正研究監管機制，看看有否方法令主辦方實際效果與宣傳相符。

政府上周發表《旅遊業發展藍圖2.0》，被問到如何吸引高端旅客，羅淑佩稱居住地不接近水體的旅客均喜愛維港或離島，當局考慮串連新落成的海岸線景點作海上遊覽，並構思開放特別場所，舉例天星小輪駕駛室，讓旅客感受本港歷史與文化。