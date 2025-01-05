羅淑佩：郵輪碼頭營運招標 擬要承諾泊船日數

【明報專訊】啟德郵輪碼頭營運商合約2028年屆滿，政府計劃今年起招標。文體旅局長羅淑佩昨日稱會考慮要求營運商承諾每年有把握吸引郵輪來港停泊日數，形容屬「重要指標」。實政圓桌立法會議員田北辰向本報稱，認同啟德郵輪碼頭須訂成效指標，若嚴重不達標需終止合約及賠償，才能鼓勵營運商積極游說郵輪來港。被問有否興趣續標，啟德郵輪碼頭營運商環美郵輪碼頭董事總經理班智榮表示視乎合約條款及條件再決定。
稱停泊數字復疫前73％
處亞洲高位
羅淑佩昨在有線新聞節目《有理有得傾》透露，去年啟德郵輪碼頭停泊數字回復至2019年約73%，相比鄰近地區回復兩成至八成，啟德郵輪碼頭處於亞洲港口的高位。她說碼頭現時處於「整固期」，坊間關注用途不多或商舖出租率不高，故日後要更好使用碼頭空間，對用作表演或青年藝術家孵化基地等轉型建議均持開放態度。
營運商：船進港次數超灣區總和
外界高估辦活動可能性
班智榮回覆稱，碼頭在船舶進港及乘客數量佔市場逾八成，使用率遠高於本港其他碼頭，預料去年船舶進港次數超過大灣區所有其他郵輪碼頭總和，相關數據下月確認。他說社會高估碼頭舉辦活動的可能性，大型活動一般花兩三天佈置及拆卸，惟接待郵輪停泊前後亦需安排，故並非總能舉辦大型活動，有待完善交通及酒店配套才能舉辦更多。
對於碼頭商場人流少，田北辰建議當局「活化」碼頭，以便宜租金吸引活動落戶，亦可安排本地文創商戶進駐，讓遊客認識本港另一面，並選購具本地特色、而非國際品牌商品。他說合作是雙向，除要求啟德碼頭營運商吸引郵輪來港，政府亦責無旁貸，在交通配套上緊密合作，另提早向營運商公布盛事，才有賣點吸引更多郵輪來港。
促政府早公布盛事
田北辰：有賣點利吸郵輪
政府近年積極舉辦盛事，去年初曾發生美斯訪港缺陣風波等。羅淑佩稱，對於官方冠名認可或提供場地的活動，當局正研究監管機制，看看有否方法令主辦方實際效果與宣傳相符。
政府上周發表《旅遊業發展藍圖2.0》，被問到如何吸引高端旅客，羅淑佩稱居住地不接近水體的旅客均喜愛維港或離島，當局考慮串連新落成的海岸線景點作海上遊覽，並構思開放特別場所，舉例天星小輪駕駛室，讓旅客感受本港歷史與文化。