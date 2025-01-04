漁農嘉年華揭幕 首小時吸逾2000人升兩成

漁護署、蔬菜統營處及魚類統營處每年合辦本地漁農美食嘉年華，今年主題為「打造本地品牌，共建漁農盛事」。新推出產品包括與學界共同研發的預製菜，如4款膠原蛋白果凍、櫻桃木煙燻魚仲等；另續有多款本地漁農產品發售，包括車厘茄、椰菜、番薯、水耕微菜苗，以及青龍蝦、烏頭、羅非魚、藍瓜子斑等。

420攤位參展 歷年新高

劉堅偉稱，今年有420個本地漁農及乾貨攤位，創歷年新高，此前招商時業界反應非常理想，「檔口都是求過於供的」。他說首天人流不俗，揭幕首小時已錄得約2000至3000人入場，相信近幾天天氣好，入場者會陸續增加。

顧客拖篋掃貨 稱氣氛勝往年

昨早不少市民入場消費，有主婦和長者「拖篋」掃貨。張女士和母親拉着手推車花逾千元蒐羅年貨，她說每年均會帶媽媽到嘉年華「趁吓墟、買吓嘢」，今年氣氛好於往年，人流較多。亦有主婦結伴入場，說各自花了近千元購物，笑言「睇啱就買，無咩預算」。

多個檔主預計嘉年華人流及銷情與往年相若。青協有機農莊經理彭玉婷表示，過去10多年均參展，盼讓市民知道「原來香港青年協會也有辦農莊，幫助對農業感興趣的年輕人入行」。彭玉婷說今年農莊預備了約2000至3000斤農作物，首天上午人流、銷情不俗，「希望這3天將它們清空」。

新界養魚協進會負責人謝女士稱，攤檔主打元朗烏頭，「（貨源）多多都有，全部都即日運過來」。她說昨日上午人流不算多，不過市民「通常將海鮮放到最後買」，料周末生意會好轉。