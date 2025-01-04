小賓館豁免酒店稅 訂房平台有照收有稱到付

財庫局：少於10間房免稅

財庫局回覆稱，根據《酒店房租稅條例》，通常可供客人入住的房間少於10間的酒店或賓館，可獲豁免繳納酒店房租稅；首份申報表已於本月2日發出，當局會不時巡視查核申報資料是否正確。

本報昨發現，Trip.com中上述兩賓館顯示的房價皆無酒店房租稅。至於在Agoda，太子賓館預訂界面列明線上支付房價不包括稅項，需現場支付；新鴻運賓館界面則顯示支付金額包括6.75元「城市稅」。

至於Booking.com和Hotels.com，預訂太子賓館皆列明需繳納稅項，表述則各不相同，前者列明需現場支付「其他費用」，後者稱線上支付費用包括稅項及服務費但未列出分項。新鴻運賓館則沒在該兩平台提供線上預訂。

Trip.com回覆稱，該兩賓館可供入住房間數目均符合法例豁免徵收房租稅要求，即少於10間；一直遵守相關法例及監管要求，確保展示內容符合當局指引。

議員：反映宣傳不足

立法會議員江玉歡認為，線上旅行社資訊混亂體現政府前期宣傳不足，或有線上平台不知法例細節。她建議政府向豁免繳稅的酒店或賓館派發宣傳貼紙，可貼於門口令市民及遊客知悉。

本報上月31日發現，位於荃灣的悅來酒店在Agoda的預訂房價已包括服務費和3%城市稅，且需預訂時一次過付款，即涉早過元旦已收稅。悅來酒店回應稱，並未於本月1日前有包括政府稅的額外收費，線上旅行社條款可能仍在更新，其確認需通過核實，與酒店無關。Agoda截稿前未回覆。

局方稱帳單勿「城市稅」代酒店稅

財庫局表示，本月1日晚起的酒店房租須繳付酒店房租稅，已向平台發信提醒如向客人多收了酒店房租稅，應退回予客人，亦不應在帳單以其他字眼如城市稅代替酒店房租稅。