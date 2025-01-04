牙科街症增候補機制 中籤須8點半登記 頂上者限2小時內抵

抽籤後署方即聯絡中者 表明缺席即遞補

衛生署稱，下周一臨時實施超額抽籤，增加中籤名額至超過服務名額；公布抽籤結果後會主動聯絡中籤者，若得悉未能出席，會聯絡候補者翌日就診。

據悉署方仍在釐定超額抽籤數量，若致電確認後表明出席者少於原本名額，會立即致電候補，而若超出原本名額會為所有出席者提供服務。

至於候補機制，衛生署稱年滿65歲長者將透過抽籤優先列入名單，收到電話通知的候補者可到其第一志願診所就診。就診當日所有中籤者必須上午8時半抵達診所登記，診所人員核實人數後，倘有空缺會在9時半起致電候補名單，候補者須於上午11時半前抵達。

65歲優先候補 或考慮阻嚇缺席

署方稱會繼續監察新系統運作，密切留意市民使用情况和出席率，如有需要或會考慮引入機制以阻嚇缺席及濫用。

陳凱欣樂見推出超額抽籤和候補機制，惟關注署方上午9時半起通知候補者，至11時半到診死線僅兩小時，部分長者或是跨區應診，時間未必足夠。她建議網上系統引入取消登記功能，以免診所翌日點人數才知有人缺席。

憂通知倉卒 議員倡設取消登記功能

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為候補機制有助善用資源，惟憂慮要求所有中籤者提早到診，部分人要現場等數小時才接受服務，另關注通知候補時間倉卒。他呼籲市民若因簡單牙齒問題不應使用牙科街症，盡量保全牙齒，相信政府逐步推出的牙科新服務會更到位。

至於阻嚇機制，陳凱欣認為登記牙科街症者都是有需要的弱勢社群，例如長者可能就診當日身體不適或收不到信息提示才缺席，憂懲罰做法不人道。