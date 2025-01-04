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港聞二

保港協會憂修例「維港變維河」 發展局：無計劃大規模填海

【明報專訊】《2024年保護海港（修訂）條例草案》上月刊憲，當中提出簡化為改善維港而做的小規模填海工程機制。保護海港協會昨日召開記者會，質疑政府有意推行大規模填海，憂維港變「維河」。發展局同晚於社交媒體發帖文，指協會提及的部分內容與事實不符，只憑二三十年前「早已過時」的填海計劃及虛擬圖片，試圖暗示當局有意大規模填海，「完全偏離事實」，重申政府無計劃在維港大規模填海造地作房屋或其他用途。

保護海港協會昨稱，曾多次要求政府解釋條例，而當局亦曾答允回應，但至今未回覆。協會將向特首李家超呈交請願信，並表明反對大型填海工程。

協會：屢促解釋條例

局方：一直有回覆

發展局昨晚回應，稱要提出事實「以正視聽」，包括修例建議實無削弱法院功能，無損市民司法覆核權利，指過去法院判決訂明「凌駕性公眾需要」涉及3個考慮因素，是次修例亦把3個考慮因素寫入法例；第二，修例建議是為改善海濱「拆牆鬆綁」，絕非為大型填海鋪路，政府文件已列舉受惠工程全屬改善海濱項目。

對於協會稱政府未回應解釋法例之要求，發展局稱當局一直有回覆，其中2023年3月和2024年6月兩度諮詢海濱事務委員會的意見，而協會是該會成員，當局會上均現場回應協會提問；協會2024年8月2日在報章刊載廣告，局方同日已回應；協會2024年12月12日致函政府，當局同月20日回覆。

發展局續稱，修例獲立法會跨黨派支持，並獲海濱事務委員會大部分委員支持，「公眾亦普遍支持」，政府會全力配合立法會審議工作，讓草案盡早通過實施。

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