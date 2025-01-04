反恐二案Tg對話呈堂 「最少兩三隻狗死 20kg蛋糕乜都飽」

「最近刪除」相簿有試爆片

第四被告張家俊2020年3月7日被捕，警員白智峰翌日執行搜查令，前往張租用的葵涌鍾意恒勝中心單位及其私家車蒐證。昨日庭上逐一展示檢取物品，包括手機、電池、電路板、測量機、裝有橙色電線的盒子、化學品氯酸納和聚酯樹脂，以及印有張名字的卡片和支票簿。控方稱橙色電線和氯酸納為危險品，所以不帶上法庭。

白智峰供稱，檢視張家俊的iPhone時，除了發現Tg對話，亦在「最近刪除」的相簿發現數段影片。庭上播放片段顯示，一男子在廁所測試引爆炸藥，畫面出現短暫閃光和火花。白表示從沒非法干擾證物，拍攝取證後將手機交予網罪科。

群組談化學物運貨方法

控方指控，本案被告計劃在悼念周梓樂的將軍澳祭壇放炸彈，並分工製作墓碑。根據呈堂Tg對話，張家俊的手機曾發送一張設計圖，顯示7厘米深、30厘米高和45厘米闊的長方體，寫有計電器字眼；疑為次被告李嘉濱的帳號回應「黑火藥引線單條測試，點火失敗」。此外，機主加入涉案Tg群組「烘焙同好會0.3」，有成員談及化學物料和運貨方法（見表）。

庭上顯示，手機機主曾向網友表示「下星期如果冇失手嘅話，最少兩三隻狗死／重傷，20kg蛋糕乜都飽」，對方說「同意」。機主亦向另一網友稱「想搵鬼車，整好咗30kg蛋糕支持（附上「警察」表情符號）」。該網友問及價錢，機主答「愈平愈普通愈好，果日放完巨型蛋糕幫啲狗退休」。

白智峰提及在張家俊單位搜出一個灰色背囊。控方展示Tg群組照片，當中拍到同款灰色背囊和疑似炸彈。控方庭上稱，相中背囊正是檢取為證物的背囊。聆訊下周一續，由辯方盤問證人。

【案件編號：HCCC186/22】