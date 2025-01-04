控方播片指酒後逆線開車門行駛 陸振中：事主開門控波棍 官：長臂猿都唔得啦

控方稱事主怕陸有權

陸：我都怕得罪佢哋

被告陸振中（42歲）昨日接受控方盤問。陸早前辯稱，2022年7月15日當晚飯局3名事主即女下屬X、賴文顯和蔡文浩，向他坦白有遲到早退等違紀行為，懇求陸協助他們向上級求情，因見陸決意離開便與陸拉扯。控方質疑陸的說法，稱督察蔡文浩於庭上確認他事後沒受到警方紀律調查或處分，陸是編造故事。陸否認，稱警隊一般不會讓警察預先得知自己正受查。

控方遂指，X與賴文顯為見習督察，「好驚你警司嘅權力」，蔡文浩則渴望被調離沙頭角，亦怕得罪陸振中。陸稱「我都怕得罪佢哋3個」，不想破壞團隊內和平氣氛。控方又指，陸供稱3人對他「又打、又拍車廂」，警隊理應對警員這種酒後失常的行為是零容忍，質疑3人會否「夠膽咁做」。陸表示「佢哋攻擊嘅人係我，我偏向原諒佢哋」，當時他念在同事一場，打算事後才檢討事件。

控方續播放當晚陸離開飯局、返回粉嶺牽晴間停車場取車的片段，顯示陸上車後先逆線行駛，其間有人扶住車身急行，車門被打開後，陸繼續行駛兩至三個車身後才停下。陸於庭上稱當時X擅開車門操作波棍。法官聞言指片段可見X站在七人車外，質疑X如何伸手觸及波棍，「長臂猿都唔得啦」，斥陸的說法離譜，陸應思考其說法會否可信，亦不應「講假嘢」。

控方指應在場受查

陸：警員沒要求留下

當晚陸將私家車駛至停車場出口，無法出閘，因為有人報警指陸的私家車疑撞到其他車，但陸將私家車交由下屬處理，自己乘的士返回警署。控方質疑陸應接受到場警員調查，不能私自離開，更指如果陸在辦案，「你都唔會畀受查人先走」；陸表示「我未處理過呢啲事」，並指在場警員沒要求他留下，他想先回警署服藥，如有需要可重返現場。

傳訊「sorry」否認因咬手指 稱為下屬難過

事後陸傳信息給蔡文浩稱「sorry」，控方指道歉原因是陸在事件中咬蔡的手指；陸否認，稱蔡曾在飯局傾訴自己的家庭狀况，故傳信息表達對蔡的處境感到難過。控方亦質疑，陸供稱在事件中被打傷肋骨，但他延至因本案被停職後，於7月21日才前往仁濟醫院照X光。控方提出，根據陸的辦案經驗，理應知道在傷人案後要盡快驗傷，以便保留證據；陸同意應盡快驗傷，但當時未覺得有需要，認為3名事主的行為是受酒精影響。 控方完成盤問，審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 137/23】