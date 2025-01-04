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港聞

港聞二

宿舍社工涉侵犯3男童 事主指示範搜身藉機碰下體

【明報專訊】深水埗某男童宿舍的男社工，涉嫌四度觸碰3名當時15歲的男童，更曾問「你啱啱有冇幾下有feel，想嚟咩嘢呀？」男社工否認4項猥褻侵犯罪，案件昨在區院開審。其中一男童在錄影會面稱，被告借示範警察搜身摸他，他理解被告那句話的意思是問他為何未射精，又憶述被告曾說「今晚入嚟我房瞓囉」，男童現回想覺得被告不像開玩笑。

指曾屢次入房侵犯

控方開案陳辭稱，宿舍服務對象為8至18歲有情緒及行為問題的男童，2022年9月起被告K.E.（案發時37歲）負責管理及輔導男童。2023年6月某晚，Z獨自在宿舍房內睡覺，被告入房觸摸Z陽具並為他手淫。及後有人入房，被告離開。同年7月10日下午，Z與朋友在下層牀玩摔角遊戲，被告入房為Z手淫，Z勃起並大聲責罵被告，被告笑着離開。

同日晚上約8時，Y從外返回宿舍，被告對Y搜身，隔着短褲觸摸其陽具，詢問他有否藏違禁品。約9時半，被告入房坐在X牀邊與他及另一男童A聊天，隨後以示範內地警察搜身為由，伸手入氈子觸摸X陽具，說：「就係咁樣搜身囉。」

被告又問X是否要緊些或鬆些、是否舒服，提議一同到其他房間聊天，X拒絕。臨走前被告問「點解你仲未咩嘅？」、「你啱啱有冇幾下有feel，想嚟咩嘢呀？」

被告指事主誤會 認有慾望

在X舉報下，被告7月11日被捕，就X的指控，被告稱與X玩，或在身體接觸時觸碰他下體，但被X誤解。

被告在錄影會面解釋對X的舉動是出於觸碰他人陽具的慾望，又承認對Y搜身，以及與Z打鬧混亂時摸到他下體，Z偶爾因玩「攻擊」自己下體，自己遂以相同方式回應。辯方反對錄影會面呈堂。X在錄影會面稱，事後其他宿友亦透露曾遭被告摸陽具。辯方盤問時稱非禮情節無發生過，X否認。審訊周一續。

【案件編號：DCCC392/24】

相關字詞﹕區域法院 宿舍 非禮男童 註冊社工

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