疑吸毒避查拖行警員 客貨車司機落網

司機手持針筒 警查問突開車

案發於周三（1日）早上約10時，一名駐守長沙灣分區軍裝巡邏小隊警員，於荔寶路與連翔道交界，發現一輛客貨車違例停泊，當時車窗打開，一名中年男子坐在司機位，右手拿着一支針筒，車內有數包懷疑毒品，警員懷疑他正吸食毒品，立即上前制止，並要求他落車。

司機並沒有理會，隨即駕車離開，警員緊握其手臂，企圖阻止車輛前行，但司機未有理會，繼續向前駛約70米後，警員失平衡倒地，客貨車沿連翔道往旺角方向逃去。警員頭部及手腳受傷，送往瑪嘉烈醫院治理。

深水埗警區刑事部接手調查，發現涉案男子早前透過租車公司租用車輛，並於案發後不久到元朗警署，虛報早前於車內被不明人士截停及騷擾，企圖誤導警方調查方向。

警方經進一步調查及得到租車公司提供資料，於前日下午約5時，在落馬洲拘捕涉案56歲姓莫男子，尋獲涉案車輛，並在車上檢獲約10克霹靂可卡因。