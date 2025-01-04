撞翻鐵騎不顧而去 的士司機囚14月停牌兩年

事主重傷終身輪椅代步

被告陳錦全（現年72歲）2019年有一項不小心駕駛紀錄，另有5次定額罰款紀錄，包括一次橫越雙白線及一次不遵守交通燈號。被告承認於2023年9月28日，在葵涌大白田街FA4420號燈柱附近危險駕駛一輛的士，引致Sajid Khan身體受嚴重傷害；同日有意外發生而沒有停車；以及使用之的士轉向齒輪箱右邊托架螺栓鬆動。

法官練錦鴻判刑表示，被告當時已尾隨電單車一段時間，附近無其他車輛分散其注意力，以路面情况看，被告應更為小心；當前方車輛駛離，應避免碰撞，被告刑責與不依照交通燈停車相若。

被告曾不小心駕駛 5次罰款

法官又指被告曾下車檢查的士車身，可見他認為最重要是自身利益。他事後向警員推託說乘客趕時間，要先安頓對方才折返，惟辯方已確認說法不實。法官考慮所有因素後判監。

事後檢查車身 官：首顧私利

案情指當日下午2時55分，被告駕駛的士尾隨正駕駛電單車、職業為外賣員的事主，沿大白田街北行線行駛。當事主在紅燈前減速並停下電單車後，被告無停車並從後撞向電單車。事主連同其一袋蔬菜跌在的士引擎蓋上，被告繼續逆線行駛數秒，令事主和其蔬菜相繼跌在路面。

至3時05分，被告在附近巴士站停下檢查車頭，於17分再次抵達案發地點。被告向警方稱因開車太快撞到電單車。事主被送往瑪嘉烈醫院治理，他枕部疼痛、右踝開放性脫位，脛骨外露、右遠端脛骨及左跟骨嚴重粉碎性骨折等。事主同年10月出院至今一直放病假，仍無法自行站立，終身需以輪椅代步，或在拐杖協助下緩慢步行。

【案件編號：DCCC 481/24】