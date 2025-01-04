33歲男爭44歲女惹殺機 56歲黑漢涉刺斃情敵被捕

「爭女」對象涉誤導警方被捕

警方前晚10時許接獲保安員報案稱，屯門寶田邨7座對開有一名男子滿身鮮血，疑遭人以利器襲擊受傷，昏迷倒地。救護員到場為傷者初步包紮，再送往屯門醫院搶救，至當晚11時55分證實不治。警方經初步調查，懷疑死者曾被一名男子以利器襲擊，涉案男子事後逃去。警方昨在屯門拘捕一名44歲女子，涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。警方稍後將安排驗屍確定該男子死因，案件交屯門警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5740與調查人員聯絡。

據悉兩男均染有毒癮

據了解，死者33歲姓黃，居於寶田邨第6座；涉案疑兇年約56歲男子，有黑社會背景，居於同邨第7座。據悉死者與疑兇均有吸毒習慣，兩人疑因「爭女」問題發生爭執。據現場消息，有人曾見到死者與另一男子爭執。案發現場遺留血迹、一對拖鞋及一輛懷疑與案有關的單車。

警旺角洗樓追捕 疑兇九龍灣落網

警方封鎖案發現場徹夜蒐證，並翻查附近閉路電視片段。警方曾懷疑兇徒匿藏在第7座大廈內，大批機動部隊警員到場封鎖全幢大廈，有警員帶備盾牌及爆破工具登樓，逐層搜查，破門進入目標單位但無發現。

警方其後帶走兩名男子返署協助調查。警方亦在案發現場附近草叢斜坡等搜尋涉案兇器。現場消息稱，警員昨早在大廈對開花槽檢獲一把利刀，暫未確定是否與案有關。

曾有消息指疑犯案發後匿藏於旺角，昨午大批警員到旺角一帶調查，包括登上亞皆老街先施大廈、洗衣街國際大廈及附近多幢樓宇調查，探員亦於商舖查看閉路電視片段，有探員在洗衣街一間家品店查看片段時，拍下昨早10時許有兩名戴口罩可疑男女經過店外的畫面。