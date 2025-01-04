明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

33歲男爭44歲女惹殺機 56歲黑漢涉刺斃情敵被捕

【明報專訊】屯門寶田邨發生謀殺案，一名中年漢涉嫌因「爭女」問題，前晚（2日）於屋邨大廈外揮刀襲擊一名33歲男子，他背部多處遭利器刺傷昏迷，送院搶救後不治，疑兇逃去。警方調查後將案列作謀殺，由屯門警區重案組調查。警方昨日拘捕一名44歲女子，涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。據悉，該女子是兩男「爭女」對象。據了解，警方昨晚在九龍灣啟業邨拘捕涉案男子，惟該男子疑曾吸毒，探員未能錄取初步口供。

「爭女」對象涉誤導警方被捕

警方前晚10時許接獲保安員報案稱，屯門寶田邨7座對開有一名男子滿身鮮血，疑遭人以利器襲擊受傷，昏迷倒地。救護員到場為傷者初步包紮，再送往屯門醫院搶救，至當晚11時55分證實不治。警方經初步調查，懷疑死者曾被一名男子以利器襲擊，涉案男子事後逃去。警方昨在屯門拘捕一名44歲女子，涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。警方稍後將安排驗屍確定該男子死因，案件交屯門警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5740與調查人員聯絡。

據悉兩男均染有毒癮

據了解，死者33歲姓黃，居於寶田邨第6座；涉案疑兇年約56歲男子，有黑社會背景，居於同邨第7座。據悉死者與疑兇均有吸毒習慣，兩人疑因「爭女」問題發生爭執。據現場消息，有人曾見到死者與另一男子爭執。案發現場遺留血迹、一對拖鞋及一輛懷疑與案有關的單車。

警旺角洗樓追捕 疑兇九龍灣落網

警方封鎖案發現場徹夜蒐證，並翻查附近閉路電視片段。警方曾懷疑兇徒匿藏在第7座大廈內，大批機動部隊警員到場封鎖全幢大廈，有警員帶備盾牌及爆破工具登樓，逐層搜查，破門進入目標單位但無發現。

警方其後帶走兩名男子返署協助調查。警方亦在案發現場附近草叢斜坡等搜尋涉案兇器。現場消息稱，警員昨早在大廈對開花槽檢獲一把利刀，暫未確定是否與案有關。

曾有消息指疑犯案發後匿藏於旺角，昨午大批警員到旺角一帶調查，包括登上亞皆老街先施大廈、洗衣街國際大廈及附近多幢樓宇調查，探員亦於商舖查看閉路電視片段，有探員在洗衣街一間家品店查看片段時，拍下昨早10時許有兩名戴口罩可疑男女經過店外的畫面。

相關字詞﹕刺傷 爭女 寶田邨 謀殺

上 / 下一篇新聞

覆核環評謝世傑 涉騙長津公屋被捕 消息稱隱瞞入息 律師料或影響法援審批
覆核環評謝世傑 涉騙長津公屋被捕 消息稱隱瞞入息 律師料或影響法援審批
彭斯月中赴港經濟論壇 料不會見官員
彭斯月中赴港經濟論壇 料不會見官員
社工局5委任成員連任 樂善堂劉愛詩新入局
社工局5委任成員連任 樂善堂劉愛詩新入局
大埔公路攔小巴爆罵戰 4單車客被捕
大埔公路攔小巴爆罵戰 4單車客被捕
啓德主場館天幕不可中途改開關 欖球賽明迎萬人 運署開通訊平台按需要召的士
啓德主場館天幕不可中途改開關 欖球賽明迎萬人 運署開通訊平台按需要召的士
去年旅客近4500萬人次 非內地客增44%
去年旅客近4500萬人次 非內地客增44%
「東九集運」走線擬左移 增藍田北站「覆蓋3邨」
「東九集運」走線擬左移 增藍田北站「覆蓋3邨」
撞翻鐵騎不顧而去 的士司機囚14月停牌兩年
撞翻鐵騎不顧而去 的士司機囚14月停牌兩年
疑吸毒避查拖行警員 客貨車司機落網
疑吸毒避查拖行警員 客貨車司機落網
宿舍社工涉侵犯3男童 事主指示範搜身藉機碰下體
宿舍社工涉侵犯3男童 事主指示範搜身藉機碰下體
向紮鐵工索利益換聘用 三跑管工控受賄准保釋
向紮鐵工索利益換聘用 三跑管工控受賄准保釋
控方播片指酒後逆線開車門行駛 陸振中：事主開門控波棍 官：長臂猿都唔得啦
控方播片指酒後逆線開車門行駛 陸振中：事主開門控波棍 官：長臂猿都唔得啦
反恐二案Tg對話呈堂 「最少兩三隻狗死 20kg蛋糕乜都飽」
反恐二案Tg對話呈堂 「最少兩三隻狗死 20kg蛋糕乜都飽」
保港協會憂修例「維港變維河」 發展局：無計劃大規模填海
保港協會憂修例「維港變維河」 發展局：無計劃大規模填海
元朗村屋檢值370萬可卡因 拘一男
元朗村屋檢值370萬可卡因 拘一男
牙科街症增候補機制 中籤須8點半登記 頂上者限2小時內抵
牙科街症增候補機制 中籤須8點半登記 頂上者限2小時內抵
小賓館豁免酒店稅 訂房平台有照收有稱到付
小賓館豁免酒店稅 訂房平台有照收有稱到付
漁農嘉年華揭幕 首小時吸逾2000人升兩成
漁農嘉年華揭幕 首小時吸逾2000人升兩成
刀漢涉圖襲裁判官案 押後下月再訊
刀漢涉圖襲裁判官案 押後下月再訊
九市速遞：廣州市中心測試自動駕駛巴 循環線每晚9點半一班 載6人不設企位
九市速遞：廣州市中心測試自動駕駛巴 循環線每晚9點半一班 載6人不設企位
九市速遞：灣區學生為清遠旅遊展創意
九市速遞：灣區學生為清遠旅遊展創意
九市速遞：兩地城大訂學生交換協議
九市速遞：兩地城大訂學生交換協議
灣區手記：小心空隙 ／文：尚東美
灣區手記：小心空隙 ／文：尚東美
【Emily】文匯前老總任陳國基特助 專研國策 政務司長辦公室：融入發展大局刻不容緩
【Emily】文匯前老總任陳國基特助 專研國策 政務司長辦公室：融入發展大局刻不容緩
【Emily】民記：元朗巴士站顯示屏逾四成壞
【Emily】民記：元朗巴士站顯示屏逾四成壞
【Emily】圖書館Podcast上架 邀嘉賓薦心水
【Emily】圖書館Podcast上架 邀嘉賓薦心水
【Emily】朋友帶「熊貓」探班 陳克勤一嘗飼養員滋味
【Emily】朋友帶「熊貓」探班 陳克勤一嘗飼養員滋味