「東九集運」走線擬左移 增藍田北站「覆蓋3邨」

據局方早前公布，東九系統全長約7公里，初步設彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東8個車站，其中馬游塘至油塘段為隧道，政府去年邀請業界就項目提交意向書。陳美寶接受《文匯報》及《大公報》訪問時稱，當局接獲35份意向書，有建築商反映穿山隧道一段成本較貴，由藍田往油塘需開山劈石，路線較複雜且成本較高，部分藍田居民亦難以受惠，但若將走線略左移，靠近藍田北，就可額外令數萬居民受惠。她稱綜合考慮後，政府將更改走線，並增設車站，暫命名「藍田北」；走線將改為經過新站後進入部分隧道，再連接油塘站。

九龍東立法會議員、工聯會鄧家彪歡迎政府改善措施，相信可惠及藍田北數個屋邨及4個居屋屋苑約5萬名居民，又稱對現屆政府任期內完成招標及施工的承諾有信心。九龍東立法會議員、民建聯顏汶羽則表示期望政府再縮減程序，讓項目及早上馬，居民更早受惠。

陳美寶：的士車隊3月服務 參考內地管網約車

另外，運輸署去年7月批出5個的士車隊牌照，陳美寶預計首個車隊今年3月投入服務，成為「領頭羊」示範，期望將優質服務擴展到全港的士。規管網約車平台方面，陳指相關法例未必需巨細無遺，例如可採取發牌制度，並設置一定條款。她又指，已邀請交通諮詢委員會成立相關小組，將陸續與網約車平台營辦商會面，並會參考內地平台操作經驗。

稱「粵車南下」已上議程 正洽內地

陳美寶又表示「港車北上」實施以來，市民使用港珠澳大橋往來三地的熱情持續升溫，去年7至9月平均每日有1.2萬輛車次、日均7萬人次的客量。她透露「粵車南下」相關措施已提上議程，當局正與內地部門密切探討安排，會向社會諮詢。