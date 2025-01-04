去年旅客近4500萬人次 非內地客增44%

羅淑佩昨晚於社交媒體發帖文表示，去年全年訪港旅客接近4500萬人次，「符合預期」，當中內地旅客按年升約27%，非內地旅客升約44%。

一簽多行恢復 12月內地客按月多17%

她稱自上月深圳「一簽多行」恢復後，內地訪港人數不斷攀升，單計12月訪港旅客有426萬人次，內地旅客逾310萬人次，日均超過10萬人次，較2024年11月的日均人次高17%；12月周末內地訪港旅客日均更達13.2萬人次，亦較11月周末的高17%。非內地旅客亦增加，12月創全面通關後單月新高，達逾115萬人次，按年升約18%。

羅說，整個聖誕新年節日期間日均旅客達13.9萬人次，分佈較對上一年同期平均，相信很大程度是一簽多行重啟後，不少旅客可配合自己日程和假期安排，不必集中「紅日」訪港，2024年除夕及2025年元旦平均單日旅客人次為14.6萬。至於海外旅客，羅說東盟國家旅客的增幅特別明顯，顯示出香港中外文化交滙的獨特魅力。

翻查統計處資料，新冠疫前的2019年訪港旅客人次約為5591萬，2018年人次約為6515萬。