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啓德主場館天幕不可中途改開關 欖球賽明迎萬人 運署開通訊平台按需要召的士

【明報專訊】啟德體育園主場館昨日舉辦傳媒導賞，啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成介紹設施時稱，主場館天幕由約1.5萬噸鋼材組成，可因應演出需要開合，惟因安全考量不能在活動中開關，演出方須提前與園方溝通，決定演出當日天幕開或關；又稱場內座位設獨立冷氣口，供天熱使用。主場館明日（5日）舉行首場測試賽，大約1萬人參與，運輸署稱會建立即時通訊平台，透過平台按需要召的士支援，不安排特別巴士線。

本報記者昨在場內觀察，內部設施大致完工，部分設施如水機、圍欄、部分大門仍在裝嵌，主場館草地已鋪妥，座位幾近裝嵌完畢。

活動方「不可說現在落雨我想關」天幕

鄧竟成表示，天幕的幕門重約4800噸，天幕橫樑最長跨度約180米。記者昨日所見，天幕處於開啟狀態。鄧回應記者提問稱，活動主辦方事前需因應活動性質、例如有無特技效果，決定天幕打開或關閉，需時約30分鐘，但天幕狀况開場後不能變更，「不可以說我開了（天幕），現在落雨我想關」。

座位下設獨立冷氣口 館內30小食站

可容納約5萬人的主場館另一特色是座位，鄧稱每個座位下方都有獨立冷氣口，輪椅人士位置後方亦有冷氣口，並有充電設施，輪椅位置中間亦會留有空位予照顧者使用。除了一般座位，場館有57個包廂，面積介乎41至75平方米，每間可容納人數介乎18至63，包廂樓層坐滿共可容納約1873人。場內亦有約30個小食站、長約45米的酒吧及20個更衣室。

主場館明日上演大專七人欖球比賽，體育專員蔡健斌稱主要測試二樓看台、三樓部分貴賓室及全數更衣室，五樓看台則待未來有5萬觀眾時再開放。鄧竟成稱，場內30個小食站會視乎人數作適當安排，未來視乎測試人數，可增設臨時攤位。

未設車位 蔡健斌倡乘港鐵入場

蔡健斌又稱當日共有17場比賽，上午11時15分開始，下午6時半結束，門票由不同單位內部分發，持票觀眾最早約10時入場。館內設驗票閘機，掃描票面二維碼即可入閘，不設劃位。蔡建議觀眾當日使用港鐵啟德、宋皇臺站D出口入場，距主場館步程10分鐘，途中有紫色指示牌引導，現場不設車位，不鼓勵市民駕車到場，落客區及的士上落客區分別在世運道及宋皇臺道。

靠近主場館的西橋當日會開放使用，惟不靠近持票市民入口的F閘口、欖球總會嘉賓出入的E閘口、市民離場使用的G閘口，均與西橋有距離，市民如離場時往宋皇臺站或的士上落客區可考慮通過西橋。

運輸署首席運輸主任尹柏恩表示，考慮當日觀眾會分批入場和離場，根據港鐵日常載客力，港鐵當日會維持正常運作，不會安排特別巴士線。他說當署方預料入場人數大於1萬，才會安排特別巴士線，但評估今次觀眾分批入場，實際需求應少於1萬。

運輸署亦協調體育園公司及的士業界設立即時通訊平台，向的士營辦商、車隊等發放的士站乘客排隊的相關資訊，以便的士提供服務。

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