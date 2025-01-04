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大埔公路攔小巴爆罵戰 4單車客被捕

【明報專訊】上月中旬網上流傳短片，有數名騎踏單車者在大埔公路與小巴司機爭執，其間有人打開小巴司機車門，雙方爆發罵戰。警方經調查後，昨日拘捕騎單車的3男1女，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」。他們已獲准保釋候查，本月下旬須向警方報到。

警方稱，網上流傳片段顯示，2024年12月14日上午約8時有數名踏單車者於大埔公路大窩段的行車線，疑將單車橫放在一輛公共小巴前方，其間有人打開司機車門並辱罵司機。

警方指出，有關行為嚴重影響其他道路使用者包括小巴乘客安全，新界北總區交通部交通調查隊主動就懷疑涉案者的駕駛態度展開調查。經深入調查後，發現數名踏單車者於大埔公路大窩段懷疑沒靠左行駛，並刻意干擾交通。警方昨日拘捕3男1女，年齡28至45歲，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

警：路面窄 有單車徑不准踏公路

警方補充，涉案路面相對狹窄，政府已在旁建立完善單車徑給踏單車者使用。根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第51（5）條，如道路有一部分劃給單車使用，於該路任何其他部分騎單車屬違法。警方嚴厲譴責違例踏單車者罔顧法紀的行為。根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎，一經定罪最高罰款2000元或監禁3個月。

相關字詞﹕罵戰 小巴 單車

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