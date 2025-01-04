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社工局5委任成員連任 樂善堂劉愛詩新入局

【明報專訊】政府昨刊憲委任6名社工註冊局成員，3年任期本月16日起生效，包括新委任的樂善堂總幹事劉愛詩（圖）及5名連任成員。劉愛詩去年於註冊局改組前曾撰文提到，評審社工資格準則要循制度而行，守法守規，在維護國家安全的重要性上「根本不能有可討論的空間」，又認為註冊局需嚴正處理違規違例者，吊銷註冊社工資格。

特首李家超昨委任6名社工註冊局成員，除了新委任劉愛詩，現屆5名成員連任，包括前懲教署長單日堅、大律師范凱傑、資深會計師吳錦華、社署沙田區福利專員馮淑文及油尖旺委任區議員歐楚筠。6人任期3年，本月16日起生效。

連任范凱傑：不認同改組後認受大減

范凱傑接受本報查詢稱，會繼續領導註冊局轄下的法律事宜專責小組，提供法律知識協助局方運作。對於坊間質疑改組後註冊局認受大減，范不認同，強調絕大多數成員仍是註冊社工，而來自不同專業範疇的成員在會議發言及做事均能體現業界關注，改組反而提高註冊局認受。

反修例運動中阻差辦公罪成的社工劉家棟早前稱收到註冊局信件通知，擬以其案底及妨礙社工聲譽為由「釘牌」5年。被問到日後會否收緊涉反修例運動定罪社工的續牌申請，范凱傑認為「收緊」說法並不恰當，強調不會因「某特定時期或罪行」而審批，註冊局將繼續依法辦事，按照各申請人背景、控罪性質及服刑後轉變等多項因素審批。

社工註冊局改制後成員由15人增至27人，其中民選成員維持8人，但佔比減至約三成。上月註冊局舉行改組後首次選舉，投票率按屆跌17個百分點。

相關字詞﹕劉愛詩 社工 社工註冊局

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