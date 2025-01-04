彭斯月中赴港經濟論壇 料不會見官員

劉兆佳：影響力變弱 只「過氣政治人物」

彭斯將於本月16日來港出席瑞銀主辦的「2025瑞銀財富透視」金融論壇，擔任主題對話環節的主講嘉賓。據了解，彭斯此行不會與政府官員會面。

劉兆佳稱，彭斯任內對華態度並不友好但「不在其位，不謀其政」，相信彭斯此行性質屬個人事務，會盡量保持低調。他分析，彭斯與特朗普於衝擊國會山莊事件後交惡，今次訪港並非代表特朗普，彭斯在共和黨及美國政界的影響力亦已變弱，只是「過氣政治人物」訪港。不過他認為仍值得關注彭斯會否公開發言，特別就中美關係表態。

副總統任內關注港狀况 黎智英案被提及

彭斯在特朗普首屆政府（2017年1月至2021年1月）擔任副總統，多次表態關注本港狀况，曾分別會見前政務司長陳方安生及壹傳媒創辦人黎智英，任內美國政府宣布制裁多名港府官員，包括時任特首林鄭月娥、時任保安局長的現任特首李家超等，美國國會亦通過《香港人權與民主法案》。黎智英案中，控方指控黎聯絡多名外國政治人物，請求對方制裁香港，彭斯亦被點名。

是次論壇主題是「新階段新機遇」，彭斯演講的環節題為「內幕觀點：迎接美國與世界的新未來」。根據活動網站介紹，彭斯將以內部人士角度分析美國大選，以及大選為全球帶來的深遠影響，同時剖析美國的國際關係、經濟政策和地緣政治動態。