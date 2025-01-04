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覆核環評謝世傑 涉騙長津公屋被捕 消息稱隱瞞入息 律師料或影響法援審批

【明報專訊】守護大嶼聯盟召集人兼社工謝世傑昨涉嫌詐騙社署長者生活津貼及房屋署公屋租住相關申請被捕。據悉，謝申請長津及公屋時涉虛假陳述，隱瞞真正收入並虛報入息低於入息上限。環保署去年有條件批准新田科技城環評報告，謝以個人身分入稟司法覆核，法援申請仍未有結果。被問到會否因謝涉詐騙案而拒批法援，法援署稱不評論個別個案。

法援署社署房署皆不評論

消息稱，謝世傑昨早被港島重案組拘捕，涉於申請長津及公屋時虛報其入息低於有關申請的入息上限，但據與謝世傑熟悉的人稱謝與不少機構和大學合作都有收取費用，並有簽訂聘用合約和出糧紀錄，其月入數以萬計，遠高於上述兩項申請的入息限額。謝世傑昨離開警署時沒回應傳媒提問，稱「暫時無嘢講」。

警方回覆本報稱，接獲投訴和經調查後，昨早在港島區以涉欺詐罪拘捕67歲謝姓本地男子，已准保釋候查。警方重申，任何人以欺騙手段包括隱瞞或虛報資料獲取利益，有機會干犯欺詐罪，一經定罪最高判14年監禁。

社署及房屋署均回覆本報稱，因警方正調查，不會評論個案。房屋署強調，如曾在申請公屋時虛假陳述或提供虛假資料，而被房委會於前年10月1日或以後取消公屋申請者或其家庭成員，由取消日起計5年內不得再次申請公屋。

覆核案法援未批 官令署方下周須交代

去年環保署有條件批准新田科技城環評報告，謝世傑以個人身分入稟司法覆核環保署長決定。法官高浩文去年批出司法覆核許可，案件排期今年6月9日開審。謝早前申請法援未有結果，曾提出擱置法律程序遭拒，案件上月在高院開庭處理。法官高浩文本周一下令若法援下周五（10日）未有決定，須去信各方解釋原因。

被問到會否向謝世傑批出法援，法援署稱不會評論個別個案，《個人資料（私隱）條例》及《法律援助條例》限制披露資料規定，未經有關者或當事人同意不能披露任何與法援個案有關資料。署方另引述《法律援助條例》，稱任何尋求法援者提供資料時明知而作出任何虛假陳述，或故意不披露其財務資源或案情重要事實、文件或資料等即屬犯法，除可能被拒法援申請，署方亦會將懷疑個案轉介警方調查。

有曾接手法援司法覆核案的律師向本報表示，法援申請人要通過經濟審查，「財務資源」不超過近45萬元才符合資格，有關定義包括月入，故若謝涉向政府部門虛報入息，有可能不能通過法援的經濟審查。

該律師表示，法官已批出司法覆核許可，說明謝的覆核有爭辯之處，容易通過案情審查，但經濟審查是另一重門檻。他估計法援署審視謝的財務狀况後可能拒批法援，謝被捕後亦可能撤回法援申請。

身兼社工的謝世傑於社工註冊局去年公布的紀律委員會備選委員小組名單被除名。謝當時強調民間參與社會事務不代表社工形象，不應以「形象不符」為由剔除有價值取向的社工，其後他去信申訴專員公署投訴，認為註冊局涉違反程序公義。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕法援 長者生活津貼 公屋 詐騙罪 守護大嶼聯盟

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