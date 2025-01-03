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港聞二

家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校

【明報專訊】今年9月升讀中一的「自行分配學位」選校階段昨展開，每名學生可揀兩間。有家長因移民潮及學童人口持續下跌進取全選傳統名校，亦有家長不擔心人才計劃子女加劇競爭，「香港自己出來的（本地生），都有自己優勢」。資助小學校長會副主席陳淑儀留意到高才家長普遍為子女選直資及私校，對本地生整體選校影響不大，認為現階段可進取選校。津貼中學議會主席李伊瑩說，適齡報讀中一的人才子女人口是未知數，建議家長按學生能力審慎選校。

教育局估算約4.93萬人參加今年度中一派位，按年減2200人，跌幅約4.3%。

身兼油蔴地天主教小學（海泓道）校長的陳淑儀表示，學生整體人口下跌，該校近年建議家長自行階段進取選校，待下一階段「統一派位」時才審慎選校。她稱，油尖旺及港島區的學生整體成績較好，舉例若學生區內成績屬第二組別（band 2），全港則屬band 1，建議可按需要跨區選報名次較高學校。

校長：高才家長偏好直資私校

對整體選校影響不大

至於人才計劃下會否加劇競爭，陳淑儀說，內地家長普遍不熟悉官津派位機制，移民中介大多推薦收生彈性的直資及私校，近年選讀官津中學的家長仍佔少數，對整體選校影響不大。李伊瑩則指出，人才計劃下適齡報讀中一人口是未知數，建議家長按學生能力選校，舉例屬第二組別的學生，若入讀名次較高學校會感吃力，又說本港有很多學校可培育優秀學生，建議家長不要過分看重學校排名。

昨早不少家長到傳統名校皇仁書院交表。家長黃先生稱移民潮及學童人口逐年下跌，因此「進取」選報皇仁及華仁書院。他說兒子在小學排名首十，屬意排名較高的中學，又相信男校整體競爭相對較小。

家長：本地生有自己優勢

昨日偕丈夫一同交表的潘太稱，不擔心人才計劃帶動來港讀書的學生加劇競爭。她認為兩地學生各有長處，不過「香港自己出來的（本地生），都有自己優勢」，且本地生擅長多項課外活動，舉例其兒子報讀羽毛球、排球、單簧管、獨木舟、游泳等興趣班，近日亦赴內地參加遙控模型車比賽。

家長Joyce（化名）表示，學童人口下跌但不少家長偏好排名較高學校，認為競爭仍然劇烈。她稱，自己按兒子興趣，為其安排奧數及游泳班，對於兒子升中選校，她笑言自己亦感壓力，稱學習環境「影響一生」，已安排兒子近年盡量參加比賽，以及報考初中托福（TOEFL Junior），以爭取入讀心儀學校的機率。

相關字詞﹕津貼中學議會 資助小學校長會 學童人口下跌 人才計劃 自行分配學位

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