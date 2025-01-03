家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校

教育局估算約4.93萬人參加今年度中一派位，按年減2200人，跌幅約4.3%。

身兼油蔴地天主教小學（海泓道）校長的陳淑儀表示，學生整體人口下跌，該校近年建議家長自行階段進取選校，待下一階段「統一派位」時才審慎選校。她稱，油尖旺及港島區的學生整體成績較好，舉例若學生區內成績屬第二組別（band 2），全港則屬band 1，建議可按需要跨區選報名次較高學校。

校長：高才家長偏好直資私校

對整體選校影響不大

至於人才計劃下會否加劇競爭，陳淑儀說，內地家長普遍不熟悉官津派位機制，移民中介大多推薦收生彈性的直資及私校，近年選讀官津中學的家長仍佔少數，對整體選校影響不大。李伊瑩則指出，人才計劃下適齡報讀中一人口是未知數，建議家長按學生能力選校，舉例屬第二組別的學生，若入讀名次較高學校會感吃力，又說本港有很多學校可培育優秀學生，建議家長不要過分看重學校排名。

昨早不少家長到傳統名校皇仁書院交表。家長黃先生稱移民潮及學童人口逐年下跌，因此「進取」選報皇仁及華仁書院。他說兒子在小學排名首十，屬意排名較高的中學，又相信男校整體競爭相對較小。

家長：本地生有自己優勢

昨日偕丈夫一同交表的潘太稱，不擔心人才計劃帶動來港讀書的學生加劇競爭。她認為兩地學生各有長處，不過「香港自己出來的（本地生），都有自己優勢」，且本地生擅長多項課外活動，舉例其兒子報讀羽毛球、排球、單簧管、獨木舟、游泳等興趣班，近日亦赴內地參加遙控模型車比賽。

家長Joyce（化名）表示，學童人口下跌但不少家長偏好排名較高學校，認為競爭仍然劇烈。她稱，自己按兒子興趣，為其安排奧數及游泳班，對於兒子升中選校，她笑言自己亦感壓力，稱學習環境「影響一生」，已安排兒子近年盡量參加比賽，以及報考初中托福（TOEFL Junior），以爭取入讀心儀學校的機率。