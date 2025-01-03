明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

獨立書展參觀者遭截查 警：伙食環打擊阻街

【明報專訊】20多間出版社上周起在上環太平山街見山書店原址及附近店舖舉辦社區閱讀活動，7日期間都有軍裝警員附近巡邏及截查，周一（去年12月30日）有警員進店警告有物件阻街及抄下看店義工身分證，另食環署及機電署人員也曾到場。

食環指行動中未發現

昨日為活動最後一天，本報記者約中午到場觀察，不少到訪書店市民離開後被截查及要求出示身分證，包括記協前主席楊健興。記者舉起相機拍攝，也被要求出示身分證。

警方回覆本報說，警方與食環署自12月下旬於中區採取聯合行動，打擊店舖非法擴展營業範圍。食環署稱，行動中未有發現相關情况。機電署回覆，收到市民經1823熱線舉報，周二（31日）到書店檢查電箱，無發現任何問題。

機電署稱接舉報 無發現問題

至於連日在太平山街6號附近截停搜查的總人次及原因，警方則未有提供資料。根據《警隊條例》第54條，警務人員可在任何人行動可疑或有合理懷疑已經或即將干犯任何罪行，可截停搜查。

有份參與的出版社「藍藍的天」的負責人伍自禎對警方連日佈防有點意外，知道警方嘗試維持秩序，但想不到規模這麼大。他稱，警員連日沒有進入店舖，僅一次指聖誕樹及書架阻街。他說今次和日後活動同樣依法舉行，一直不擔心。

楊健興說，離店時有警員要求出示身分證，他曾問什麼事，對方回答循例進行。他說截查都是預計內，至於警方佈防他則不知發生了什麼事，自己無話可說。

相關字詞﹕機電署 食環署 警隊條例 見山書店

上 / 下一篇新聞

女性比例 逾四成諮詢法定組織不達標 政府委任非官方成員須最少35% 民青局：以整體衡量
女性比例 逾四成諮詢法定組織不達標 政府委任非官方成員須最少35% 民青局：以整體衡量
10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準
10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準
2024電影票房跌 倒退13年 兩港產片破億 業界：餅沒變大
2024電影票房跌 倒退13年 兩港產片破億 業界：餅沒變大
拒交資料案 支聯會上訴周三審 不涉終院海外官
拒交資料案 支聯會上訴周三審 不涉終院海外官
體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工
體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工
認姦輕度智障女 輕度智障父囚7.5年
認姦輕度智障女 輕度智障父囚7.5年
涉瞞財况向「遮仔會」借錢 警員控3罪
涉瞞財况向「遮仔會」借錢 警員控3罪
異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎
異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎
上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產
上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產
反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷
反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷
陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒
陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒
指見習督察須4上級評 一人「寫衰」無礙仕途
指見習督察須4上級評 一人「寫衰」無礙仕途
目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83
目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83
金多寶無人中 下期獨得或1.28億破紀錄
金多寶無人中 下期獨得或1.28億破紀錄
食環檔案失竊 涉百投訴人資料
食環檔案失竊 涉百投訴人資料
家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校
家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校
瞞債借糧13萬 退休入境助理認假文書
瞞債借糧13萬 退休入境助理認假文書
港車北上每日配額增至500
港車北上每日配額增至500
3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」
3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」
精神病藥血癌風險 港大研究指極低
精神病藥血癌風險 港大研究指極低
潮行GBA：黃茅海憶古
潮行GBA：黃茅海憶古
灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美
灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美
【Emily】蝶飛3000公里 福島客訪港 打破大絹斑蝶最長移動距離
【Emily】蝶飛3000公里 福島客訪港 打破大絹斑蝶最長移動距離
【Emily】牛仔迎蛇 港鐵推賀年票
【Emily】牛仔迎蛇 港鐵推賀年票
【Emily】14號起提供新鈔迎新鈔 頭3日3發鈔行朝八營業
【Emily】14號起提供新鈔迎新鈔 頭3日3發鈔行朝八營業
【Emily】網上版開始免費睇 《選擇》派小量印刷本
【Emily】網上版開始免費睇 《選擇》派小量印刷本
【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄
【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄
【Emily】有人睇咗新聞唔敢搭飛機 團體籲留意「替代性創傷」
【Emily】有人睇咗新聞唔敢搭飛機 團體籲留意「替代性創傷」