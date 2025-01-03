獨立書展參觀者遭截查 警：伙食環打擊阻街

食環指行動中未發現

昨日為活動最後一天，本報記者約中午到場觀察，不少到訪書店市民離開後被截查及要求出示身分證，包括記協前主席楊健興。記者舉起相機拍攝，也被要求出示身分證。

警方回覆本報說，警方與食環署自12月下旬於中區採取聯合行動，打擊店舖非法擴展營業範圍。食環署稱，行動中未有發現相關情况。機電署回覆，收到市民經1823熱線舉報，周二（31日）到書店檢查電箱，無發現任何問題。

機電署稱接舉報 無發現問題

至於連日在太平山街6號附近截停搜查的總人次及原因，警方則未有提供資料。根據《警隊條例》第54條，警務人員可在任何人行動可疑或有合理懷疑已經或即將干犯任何罪行，可截停搜查。

有份參與的出版社「藍藍的天」的負責人伍自禎對警方連日佈防有點意外，知道警方嘗試維持秩序，但想不到規模這麼大。他稱，警員連日沒有進入店舖，僅一次指聖誕樹及書架阻街。他說今次和日後活動同樣依法舉行，一直不擔心。

楊健興說，離店時有警員要求出示身分證，他曾問什麼事，對方回答循例進行。他說截查都是預計內，至於警方佈防他則不知發生了什麼事，自己無話可說。