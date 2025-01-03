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10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準

【明報專訊】截至去年6月，未符「35%性別基準」的210個諮詢及法定組織中，包括今屆恢復委任制的10區區議會。負責委任區議員的民政及青年事務局回覆稱，當局按區情及區需「委任具才幹的愛國愛港人士」，已考慮各區區議會整體組成、獲委任人士的社區代表性及聯繫性等因素。

5區12.5% 民青局稱按區情任賢

今屆區議會有179名委任區議員，當中50名女性，佔總數28%。倘細分18區區議會，10區區議會委任議員女性佔比小於35%，其中九龍城、大埔、中西區、元朗及北區的獲委任女性比例並列最低，佔委任議席12.5%，其餘不達標的包括屯門、東區、離島、灣仔及觀塘。相反，葵青區的13個委任議員有7名女性，佔比53.8%，屬全港最高；其次為荃灣，委任議員中男女各佔半數。

議員：昔從政女性少 料日後易達標

九龍城區議會唯一女委任議員、婦女事務委員會委員黃文莉稱，過往從政女性相對較少，以至政府委任區議員時「可能剛好沒有這麼多（女性）選擇」；而隨着愈來愈多女性投身地區工作，「之後可能就會再容易一點，去達到這個目標（35%性別基準）」。

黃文莉稱，絕大部分居民不在乎區議員性別，而是着緊議員「有沒有為地區做事」，而男女議員在服務社區上各有優勢，舉例女性或更易取得同性信任。她憶述，曾有女居民向她傾訴離異或家庭困擾，或請求她代為處理離婚文件；她上門探訪長者時，亦聽過獨居婆婆說「很開心區內有女區議員」。不過她強調，盼自己並非單因性別獲委任，而是政府考慮其履歷及服務經歷後判斷她適合當區議員。

區議會以外，多個法定組織的政府委任非官方成員女性佔比亦偏低。截至去年6月考評局的10名政府委任成員中只有一名女性，佔比10%；8間資助大學校董會亦不符「35%性別基準」，其中浸會大學只有3名政府委任女性校董，佔所有政府委任校董16.7%，屬八大最低。

相關字詞﹕民政及青年事務局 法定組織 諮詢組織 性別基準

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