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精神病藥血癌風險 港大研究指極低

【明報專訊】港大醫學院跨學系研究團隊利用醫管局21年間的40萬份醫療大數據，進行全球首個針對高效抗精神病藥物「氯氮平」與血癌發病率關聯的分析研究。結果顯示，使用氯氮平而導致血癌的風險極低，平均每一萬人用藥一年，增加不到6宗血癌，反映該藥臨牀風險相當低。團隊建議衛生署及各地藥監機構毋須進一步限制氯氮平使用或發出特別警告，以便及早用藥有效治療精神病。

服「氯氮平」一年 每萬人少於6宗

氯氮平是目前唯一獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療難治性精神分裂症的抗精神病藥物。最近芬蘭和美國研究顯示，氯氮平或與血癌風險顯著增加有關，但無法有效估算相關病例數字。

港大團隊利用醫管局的全港電子健康紀錄做「綜合縱向回顧」，從2001至2022年間40萬份數據篩選，追蹤約1萬名精神分裂症患者由首次使用藥物起7年間健康狀况，並檢視血癌發病情况。

結果顯示，1萬名患者中，約7年間有39人發展為血癌，估算平均每一萬人使用氯氮平一年，會增加少於6宗血癌；與對照組相比，氯氮平服用者血癌的加權發病率估計為2.22，顯示氯氮平與血癌發病率確有些微關聯，而據研究觀察所得，其他癌症風險並無增加。研究結果已發表於PLOS Medicine期刊。

團隊：衛署毋須特別警告 醫生應權衡

領導研究的港大醫學院藥理及藥劑學系兼臨牀醫學學院家庭醫學及基層醫療學系助理教授黎子駿表示，現時血液監測措施已十分完善，加上數據顯示服用該藥後患血癌概率極低，病人毋須過分擔心，又認為醫生應權衡該藥風險和益處，並考慮氯氮平與血癌關聯的罕見性，按病人需要安排。

黎子駿又稱，研究突顯本港醫療大數據的關鍵優勢及在藥物安全監測的應用潛力。團隊正重新檢視其他精神科藥物的潛在不良反應，他希望通過跨學科合作和努力，幫助日常臨牀決策，使精神疾病用藥更安全有效。

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