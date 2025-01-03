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3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」

【明報專訊】貿發局主辦的第51屆香港玩具展下周一（6日）起一連4日於灣仔會展舉行，連同同展期的嬰兒用品展、國際文具及學習用品展，3個展覽共有逾2500家、來自34個國家或地區的參展商。貿發局副總裁張淑芬表示，參展的大多為「高端」過夜旅客，並引述旅發局2023年數據稱每名高端過夜旅客平均消費近9000元，較一般旅客高，相信展覽對周邊經濟有正面影響。她稱，截至新年前展覽已收到逾5萬名買家登記，逾六成為非本地買家。本報以所有非本地買家為高端過夜旅客推算，3個展覽可帶來約2.7億元本地消費。

組織200買家團 航企酒店推優惠

張淑芬表示，貿發局已組織逾200個買家團在展覽期間來港採購，包括大型網購平台Amazon、天貓等；為吸引國際買家和展商留港過夜消費，貿發局已跟4間航空公司和逾40間酒店接洽，推出8%至20%的機票折扣和各種酒店套票，一晚酒店最平約600元，最貴則4000多元。張謂「最緊要有選擇」，讓高端旅客來港消費，推動「會展經濟」。

貿發局今年將舉辦約40個大型展覽和國際會議，數量跟去年相若。張淑芬稱貿發局的展覽於新冠疫後已恢復約九成，相信隨着國際航班今年全面復常，展覽能吸引更多國際旅客，加快行業復蘇。

局方昨日舉行記者會邀請部分展商展示商品。本地玩具公司Playmind展示太空玩具模型，玩具模擬美國太空總署（NASA）月球太空站，除可發聲，其太陽能電池板亦能自轉。公司負責人陳家健稱，公司上次參展已是約10年前，這次疫後首度參展花費近10萬元，因看到亞洲近年經濟不俗，盼藉參展認識大中華區買家。公司曾在歐洲參展，陳指海外參展開支較本地貴約兩成，故今年盼集中資源多參加本地展。

玩具商稱較外地重交流 盼與本地科企合作

香港愛達同是本地公司，其研發的機械狗能配合人工智能，跟用家對話並按指令做出反應。公司以往較多在海外和深圳參展，今年首次參加香港玩具展，負責人黃騰稱在本地參展感覺較興奮，以往在其他地區參展，從未試過有展前招待會，「深圳就純粹做生意，呢度有得畀你同其他人交流，比較free」。他看中本地玩具及創科市場有空間發展，盼藉參展認識本地公司衍生各類合作。

貿發局玩具業諮詢委員會主席陳允誠補充，東盟已成為本港玩具主要出口市場，佔比由2021年的8.4%升至去年首11個月的18.2%。至於香港整體出口表現，他預料今年將增加4%，維持去年升勢。

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