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港聞二

反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高等法院踏入第26天審訊。庭上透露，被告張家俊被捕後送院驗出左腳骨折。辯方盤問指出，有便裝警員用腳大力踩張家俊的左腳，致左膝碎裂及骨折，警員亦以「丟落樓」威脅張家俊供出同案人物；作供警員一概否認。警員表示，張家俊被捕後先後押返警署、工廈和公屋單位搜查，其間能自行走路，無要求看醫生。

警員劉劍活2020年3月7日上門拘捕第四被告張家俊。劉在辯方盤問下稱，同袍身穿有警察字樣的黑色背心出動，不記得有否戴口罩。辯方指出，警員將委任證倒轉，甚至無出示委任證，入屋後立即衝向張家俊，把張按在地上，用長槍指向張的身體。劉否認上述指控，稱無人攜帶長槍到場。

辯方續稱，警員替張家俊上手扣後，用粗口罵張「整炸彈啊？」並大力踩張的左膝關節位置，致左膝骨裂；不久警員把張帶入廁所，以不同角度拍攝臉部，嘗試為手機解鎖。辯方表示，張曾問為何沒有將手機放入防干擾證物袋，戴戰術手套的警長向張的胸口揮拳兩次，罵「關你×事」。劉劍活否認說法，稱同袍沒有進入廁所，亦不同意張受襲後表情痛苦。

報稱自行扭傷 驗傷變骨折

法官問起疑否 值日官稱無深究

辯方提出，警員問張家俊是否認識「五飛」（首被告何卓為的外號），又指若張家俊不指認同案者，會「搞」張的女友。辯方又指，警員斥張已是犯人，說「你哋班黃絲成日話我哋警察強姦啲女，同埋丟人落樓，你試下乜都唔講啊？」劉劍活否認有過上述對話。辯方進一步稱，張嘗試在青山警署投訴，警長上前摑了張一巴，令張不敢投訴。劉不同意說法，重申同袍沒有襲擊張。

參與拘捕的警員白智峰供稱，入屋後見到張家俊「瞓喺地下」，雙手不停撥動。白表明警察身分後，把張扶上椅，並檢取客廳桌上的兩部電話。青山警署值日官警署警長潘富安則表示，在報案室見到張左腳一拐一拐，張報稱自行扭傷和毋須求醫。辯方和法官庭上問及，有醫療紀錄顯示張左腳骨折，其傷勢由扭傷變成骨折，潘會否感奇怪；潘回答沒有深究。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 新冠疫情 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

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