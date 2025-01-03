上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產

入稟資料顯示，本案入稟人為何君鑾（Ho Kwan Luen Wilson），報稱地址元朗加州豪園。何君鑾沒有律師代表，自行入稟申請破產。

曾任逾20公司董事 其他董事涵妻子兄嫂

根據土地註冊處資料，何君鑾報稱位於元朗加州豪園的地址，由「PROFIT CHOICE ENTERPRISES LIMITED」持有，於1999年買入。翻查公司註冊處資料，該公司現任董事為黃婉儀，即何君鑾兄長何君柱太太，何君鑾為前董事，去年12月已辭任。

根據公司註冊處的資料，何君鑾曾為至少20間公司的董事，當中有8間已解散，餘下公司絕大部分均與家族有關連，董事名單包括其妻陳沛珊、何君柱、黃婉儀等。扣除8間已解散公司，何君鑾已辭任9間，亦有3間則於去年已遞交董事辭職通知書。另一間公司名為「喜療思（香港）有限公司」，現任董事為何君鑾和陳沛珊，截至昨日未見有董事提交辭職通知書。

【案件編號：HCB 918/ 24】