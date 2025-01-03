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港聞

港聞二

上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產

【明報專訊】選委界立法會議員何君堯的胞弟何君鑾除夕當天自行入稟高等法院申請破產。司法機構網頁顯示，案件下月4日上午10時開庭處理。翻查公司註冊處資料，何君鑾曾為至少20間公司的董事，包括家族公司「寶通貸款置業有限公司」，當中他亦於去年12月已辭任9間公司董事。

入稟資料顯示，本案入稟人為何君鑾（Ho Kwan Luen Wilson），報稱地址元朗加州豪園。何君鑾沒有律師代表，自行入稟申請破產。

曾任逾20公司董事 其他董事涵妻子兄嫂

根據土地註冊處資料，何君鑾報稱位於元朗加州豪園的地址，由「PROFIT CHOICE ENTERPRISES LIMITED」持有，於1999年買入。翻查公司註冊處資料，該公司現任董事為黃婉儀，即何君鑾兄長何君柱太太，何君鑾為前董事，去年12月已辭任。

根據公司註冊處的資料，何君鑾曾為至少20間公司的董事，當中有8間已解散，餘下公司絕大部分均與家族有關連，董事名單包括其妻陳沛珊、何君柱、黃婉儀等。扣除8間已解散公司，何君鑾已辭任9間，亦有3間則於去年已遞交董事辭職通知書。另一間公司名為「喜療思（香港）有限公司」，現任董事為何君鑾和陳沛珊，截至昨日未見有董事提交辭職通知書。

【案件編號：HCB 918/ 24】

相關字詞﹕高等法院 破產

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