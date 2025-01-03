異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎

喪夫女子在港任幼師 胞弟同車腰骨折

33歲死者Adalat的妻子昨到殮房認屍，據了解，她也是21歲傷者Farooq的胞姊。她與丈夫為表兄妹，二人青梅竹馬，其夫早年移民英國，她則留港任職幼稚園教師，兩人遠距離戀愛一段時間，上月29日在香港結婚，惟新婚3天丈夫便遭遇車禍喪生，天人永隔。在場家屬稱，33歲死者的其他家人都在英國，死者或回倫敦安葬，暫未決定。至於Farooq當日昏迷送院，之後情况轉穩定，昨繼續留醫。家屬指他雖沒有生命危險，但身體包括腰部等多處骨折。

另一傷者或半身癱 醒後追問同車誰亡

25歲傷者Duad當日清醒送院，其後情况轉為嚴重，留醫伊利沙伯醫院。其妻稱丈夫全身多處骨折，下半身神經線斷裂，有可能半身癱瘓，目前留醫深切治療部。她說丈夫醒後不斷追問同車其他人的傷勢，家人不忍告知。他得知有人喪生，追問「邊個死咗？邊個死咗？」獲悉3人離世後十分傷心。其妻續稱，早前誕下早產男嬰，需留醫屯門醫院兒童深切治療部，目前要兩邊醫院奔走，身心俱疲。

昨日辦理認屍手續後眾人神情哀傷，有人傷心痛哭，有女親屬需親友攙扶離去。

香港少數族裔社區召集人艾歷斯到場協助家屬，他對於車禍導致3名巴基斯坦裔男子喪生感到很難過。他說今次車禍涉及的士，要求特首李家超正視的士業司機年紀普遍較大的問題，指年紀大反應會較慢。艾歷斯又指出，兩名留醫傷者均腰部骨折，一人情况較為嚴重。