明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

認姦輕度智障女 輕度智障父囚7.5年

【明報專訊】六旬漢性侵案發時22歲輕度智障女兒，早前承認一項強姦罪，案件昨在高等法院求情及判刑。法官判刑時引述心理報告稱，被告智商只有63分，屬輕度智障，但應有能力辨別對錯，拒絕因應被告的心智減刑，同時列舉多項加刑因素，包括被告違反誠信，並利用女兒的殘疾佔便宜無套性交，判監7年半。

官拒因心智減刑 指應可辨對錯

案發時無業、自2001年依賴綜緩維生的被告L.C.K.（62歲），早前承認於2022年7月4日在屯門住所強姦女兒X。辯方早前已存檔書面求情陳辭，今早庭上補充，稱希望法庭基於被告患輕度智障減刑。

高院暫委法官郭棟明判刑時引述X的心理報告表示，X患輕度智障，言語表達方面有困難，僅能表示案發後感到心煩意亂、痛楚、無助和擔憂；報告又提到，事件仍不時湧現在X腦海、X亦遭逢睡眠障礙，而自從事件曝光和被告被捕後，X感到釋懷及安全。

郭官引述被告的心理報告指出，被告智商為63分，屬輕度智障，但有能力照顧自己和工作，亦應能辨別對錯；又稱報告顯示被告的悔意流於表面，曾否認自己在本案有責任。郭官拒應被告心智狀况減刑。

郭官列舉多項加刑因素，稱被告身為親父理應照顧X，避免別人利用她的殘疾佔便宜，「可悲的是，你（被告）卻是利用她殘疾佔便宜的人」，違反誠信，且在X家中犯案。郭官以12年為量刑起點，因應被告認罪及免卻被告出庭作證，減刑至監禁7年半。

無套性交 女兒求助母親揭發

根據案情，被告與妻子2005年離婚，案發時22歲的X與被告居於涉案單位，X的母親則與X的兄長居於深水埗。2022年7月5日，X致電母親稱遭被告觸摸下體及臀部、希望離家，母親遂着X收拾物品到其住所。之後X於母親查問下稱曾跟被告性交，當時嘗試反抗不果，事件終報警處理。

X其後在警方錄影會面表示，被告案發日全身赤裸，脫下她的衣服並在無戴安全套下與她性交，她感痛楚。X曾表明拒絕，又嘗試推開被告，惟未能阻止對方。被告被捕後於警誡下否認指控。

【案件編號：HCCC 248/23】

上 / 下一篇新聞

女性比例 逾四成諮詢法定組織不達標 政府委任非官方成員須最少35% 民青局：以整體衡量
女性比例 逾四成諮詢法定組織不達標 政府委任非官方成員須最少35% 民青局：以整體衡量
10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準
10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準
獨立書展參觀者遭截查 警：伙食環打擊阻街
獨立書展參觀者遭截查 警：伙食環打擊阻街
2024電影票房跌 倒退13年 兩港產片破億 業界：餅沒變大
2024電影票房跌 倒退13年 兩港產片破億 業界：餅沒變大
拒交資料案 支聯會上訴周三審 不涉終院海外官
拒交資料案 支聯會上訴周三審 不涉終院海外官
體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工
體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工
涉瞞財况向「遮仔會」借錢 警員控3罪
涉瞞財况向「遮仔會」借錢 警員控3罪
異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎
異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎
上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產
上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產
反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷
反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷
陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒
陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒
指見習督察須4上級評 一人「寫衰」無礙仕途
指見習督察須4上級評 一人「寫衰」無礙仕途
目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83
目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83
金多寶無人中 下期獨得或1.28億破紀錄
金多寶無人中 下期獨得或1.28億破紀錄
食環檔案失竊 涉百投訴人資料
食環檔案失竊 涉百投訴人資料
家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校
家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校
瞞債借糧13萬 退休入境助理認假文書
瞞債借糧13萬 退休入境助理認假文書
港車北上每日配額增至500
港車北上每日配額增至500
3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」
3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」
精神病藥血癌風險 港大研究指極低
精神病藥血癌風險 港大研究指極低
潮行GBA：黃茅海憶古
潮行GBA：黃茅海憶古
灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美
灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美
【Emily】蝶飛3000公里 福島客訪港 打破大絹斑蝶最長移動距離
【Emily】蝶飛3000公里 福島客訪港 打破大絹斑蝶最長移動距離
【Emily】牛仔迎蛇 港鐵推賀年票
【Emily】牛仔迎蛇 港鐵推賀年票
【Emily】14號起提供新鈔迎新鈔 頭3日3發鈔行朝八營業
【Emily】14號起提供新鈔迎新鈔 頭3日3發鈔行朝八營業
【Emily】網上版開始免費睇 《選擇》派小量印刷本
【Emily】網上版開始免費睇 《選擇》派小量印刷本
【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄
【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄
【Emily】有人睇咗新聞唔敢搭飛機 團體籲留意「替代性創傷」
【Emily】有人睇咗新聞唔敢搭飛機 團體籲留意「替代性創傷」