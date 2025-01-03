認姦輕度智障女 輕度智障父囚7.5年

官拒因心智減刑 指應可辨對錯

案發時無業、自2001年依賴綜緩維生的被告L.C.K.（62歲），早前承認於2022年7月4日在屯門住所強姦女兒X。辯方早前已存檔書面求情陳辭，今早庭上補充，稱希望法庭基於被告患輕度智障減刑。

高院暫委法官郭棟明判刑時引述X的心理報告表示，X患輕度智障，言語表達方面有困難，僅能表示案發後感到心煩意亂、痛楚、無助和擔憂；報告又提到，事件仍不時湧現在X腦海、X亦遭逢睡眠障礙，而自從事件曝光和被告被捕後，X感到釋懷及安全。

郭官引述被告的心理報告指出，被告智商為63分，屬輕度智障，但有能力照顧自己和工作，亦應能辨別對錯；又稱報告顯示被告的悔意流於表面，曾否認自己在本案有責任。郭官拒應被告心智狀况減刑。

郭官列舉多項加刑因素，稱被告身為親父理應照顧X，避免別人利用她的殘疾佔便宜，「可悲的是，你（被告）卻是利用她殘疾佔便宜的人」，違反誠信，且在X家中犯案。郭官以12年為量刑起點，因應被告認罪及免卻被告出庭作證，減刑至監禁7年半。

無套性交 女兒求助母親揭發

根據案情，被告與妻子2005年離婚，案發時22歲的X與被告居於涉案單位，X的母親則與X的兄長居於深水埗。2022年7月5日，X致電母親稱遭被告觸摸下體及臀部、希望離家，母親遂着X收拾物品到其住所。之後X於母親查問下稱曾跟被告性交，當時嘗試反抗不果，事件終報警處理。

X其後在警方錄影會面表示，被告案發日全身赤裸，脫下她的衣服並在無戴安全套下與她性交，她感痛楚。X曾表明拒絕，又嘗試推開被告，惟未能阻止對方。被告被捕後於警誡下否認指控。

【案件編號：HCCC 248/23】