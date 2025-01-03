體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工

記者昨午到體育園主場館一帶觀察，各出入口仍在施工，連接主場館的中央廣場入口已架起大量鐵馬，並張貼多張印有「請打開個人隨身袋接受保安檢查」及違禁品清單的告示；毗鄰青年運動場、連接主場館的「西橋」工程近竣工，有工人在橋上灑水清潔地面。

近月園內各場館陸續舉辦測試賽和演練，主場館本月18日晚將舉行首場慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，演出陣容包括歌手馮允謙及雲浩影等，可容納1.8萬名觀眾，並特別安排180張輪椅使用者免費贈券。主場館本月24日和下月4日會舉行兩場大型演練，每場將有數萬公務員參與。

零售館試業半月 食肆指平日冷清

總樓面面積近70萬平方呎、共有3座建築的啟德零售館上月18日起試業，記者昨午觀察，發現場內人流稀少，有小量「吉舖」。位於零售館2的咖啡店JOMO的經理王先生稱，平日館內人流冷清，日均營業額數千元；周末人流暢旺，剛過去的聖誕假期營業額較平日多3倍。他又說公司特意售賣啤酒吸引觀眾，亦考慮在賽事日延長營業時間，但他對體育園正式開幕後的生意額持保守態度，舉例上月20日體藝館舉行演唱會，開場前一小時才有人流，冀啟德體育園公司舉辦更多賽事及表演，協助商戶覓商機。

體藝館地下層的輕食店「真．章魚無雙xTEA BASARA」，負責人Jimmy稱平日館內人流少，每逢周末及假期生意額較平日多四成，形容上月20日館內舉行演唱會時「開場做到散場」，當日需安排12名職員專責收銀。不過他說早前已向體育園公司反映，館外指示牌有可改善之處，指現時館外的人不知道內有食店，建議館內增設裝飾或「打卡位」吸引人流，並盡快開放館內場地予市民使用。