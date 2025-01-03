明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

2024電影票房跌 倒退13年 兩港產片破億 業界：餅沒變大

【明報專訊】本港去年有9間戲院結業或停業，香港票房有限公司昨日公布2024年中西票房總收入，單計香港地區，全年票房總收入約13.4億元，按年減6.2%，倒退至2011年水平。不過，港產片票房則是2004年起首次高於荷李活電影，其中《破．地獄》票房迄今收逾1.4億元，創歷年港產片最高票房。香港電影工作者總會發言人田啟文形容，電影業生態鏈「嚴重受挫」。

香港票房有限公司每年統計中西票房總收入，昨日公布2024年港澳兩地的票房總收入為約14.2億元，按年跌5.9%；倘單計香港，2024年則是約13.4億元，按年跌6.2%（見圖）。該公司表示，撇除新冠疫情期間不能直接比較，本地票房總收入是13年來最低，形容去年「電影業票房收入並不理想」。

港產片票房首超荷李活片

另一邊廂，港產片2024年表現不俗，票房收入是2004年以來首次高於荷李活電影，兩者相差5.5%。去年最高票房的10部電影中，港產片及外國電影各佔一半，港產片佔據首兩位。其中票房冠軍《破．地獄》在香港有約1.4億元票房，打破港產片紀錄，第二的《九龍城寨之圍城》則有近1.1億元。其他票房位列前十的港產片依次為《焚城》（約4105萬元）、《飯戲攻心2》（約3736萬元）及《盜月者》（約2755萬元）。

田啟文表示，本港整體票房收入減少，去年累計9間戲院倒閉，亦有後製公司相繼結業，形容電影業的生態鏈嚴重受挫。他稱對去年出現兩齣票房破億的港產片感高興，但不能單憑一兩部電影的票房理想便「自欺欺人」，「市場個餅沒有變大，現實是《破．地獄》上映後，其他電影也沒有什麼好結果」。

田啟文稱電影業從業員過去一年「開工嚴重不足」，「基本上是在艱苦的情况下繼續等待，所有工種也受影響」。他續指去年上映的多齣港產片均是「存貨」，新開拍的電影並非特別多，絕大部分是即將上映的賀歲片及「首部劇情電影計劃」下的電影。

田啟文：去年多「存貨」 新片不多

他期望政府貫徹以往效率，每年推展新一輪「首部劇情電影計劃」，而非兩年一次，「始終政府有帶頭作用，至少有人開到戲」。

上 / 下一篇新聞

女性比例 逾四成諮詢法定組織不達標 政府委任非官方成員須最少35% 民青局：以整體衡量
女性比例 逾四成諮詢法定組織不達標 政府委任非官方成員須最少35% 民青局：以整體衡量
10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準
10區委任區議員未達 八大校董會全遜基準
獨立書展參觀者遭截查 警：伙食環打擊阻街
獨立書展參觀者遭截查 警：伙食環打擊阻街
拒交資料案 支聯會上訴周三審 不涉終院海外官
拒交資料案 支聯會上訴周三審 不涉終院海外官
體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工
體育園主場館周日測試賽 廣場佈鐵馬西橋近竣工
認姦輕度智障女 輕度智障父囚7.5年
認姦輕度智障女 輕度智障父囚7.5年
涉瞞財况向「遮仔會」借錢 警員控3罪
涉瞞財况向「遮仔會」借錢 警員控3罪
異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎
異地戀表兄妹新婚3天 西九車禍帶走巴裔新郎
上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產
上月辭任9公司董事 何君堯弟申破產
反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷
反恐二案 警員否認踩裂膝骨 警署值日官：被告稱扭傷
陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒
陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒
指見習督察須4上級評 一人「寫衰」無礙仕途
指見習督察須4上級評 一人「寫衰」無礙仕途
目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83
目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83
金多寶無人中 下期獨得或1.28億破紀錄
金多寶無人中 下期獨得或1.28億破紀錄
食環檔案失竊 涉百投訴人資料
食環檔案失竊 涉百投訴人資料
家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校
家長乘移民潮機遇 中一分配全選名校
瞞債借糧13萬 退休入境助理認假文書
瞞債借糧13萬 退休入境助理認假文書
港車北上每日配額增至500
港車北上每日配額增至500
3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」
3展覽迎5萬客 出招吸過夜 貿發局：逾六成非本地買家 推「會展經濟」
精神病藥血癌風險 港大研究指極低
精神病藥血癌風險 港大研究指極低
潮行GBA：黃茅海憶古
潮行GBA：黃茅海憶古
灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美
灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美
【Emily】蝶飛3000公里 福島客訪港 打破大絹斑蝶最長移動距離
【Emily】蝶飛3000公里 福島客訪港 打破大絹斑蝶最長移動距離
【Emily】牛仔迎蛇 港鐵推賀年票
【Emily】牛仔迎蛇 港鐵推賀年票
【Emily】14號起提供新鈔迎新鈔 頭3日3發鈔行朝八營業
【Emily】14號起提供新鈔迎新鈔 頭3日3發鈔行朝八營業
【Emily】網上版開始免費睇 《選擇》派小量印刷本
【Emily】網上版開始免費睇 《選擇》派小量印刷本
【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄
【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄
【Emily】有人睇咗新聞唔敢搭飛機 團體籲留意「替代性創傷」
【Emily】有人睇咗新聞唔敢搭飛機 團體籲留意「替代性創傷」