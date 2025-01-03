2024電影票房跌 倒退13年 兩港產片破億 業界：餅沒變大

香港票房有限公司每年統計中西票房總收入，昨日公布2024年港澳兩地的票房總收入為約14.2億元，按年跌5.9%；倘單計香港，2024年則是約13.4億元，按年跌6.2%（見圖）。該公司表示，撇除新冠疫情期間不能直接比較，本地票房總收入是13年來最低，形容去年「電影業票房收入並不理想」。

港產片票房首超荷李活片

另一邊廂，港產片2024年表現不俗，票房收入是2004年以來首次高於荷李活電影，兩者相差5.5%。去年最高票房的10部電影中，港產片及外國電影各佔一半，港產片佔據首兩位。其中票房冠軍《破．地獄》在香港有約1.4億元票房，打破港產片紀錄，第二的《九龍城寨之圍城》則有近1.1億元。其他票房位列前十的港產片依次為《焚城》（約4105萬元）、《飯戲攻心2》（約3736萬元）及《盜月者》（約2755萬元）。

田啟文表示，本港整體票房收入減少，去年累計9間戲院倒閉，亦有後製公司相繼結業，形容電影業的生態鏈嚴重受挫。他稱對去年出現兩齣票房破億的港產片感高興，但不能單憑一兩部電影的票房理想便「自欺欺人」，「市場個餅沒有變大，現實是《破．地獄》上映後，其他電影也沒有什麼好結果」。

田啟文稱電影業從業員過去一年「開工嚴重不足」，「基本上是在艱苦的情况下繼續等待，所有工種也受影響」。他續指去年上映的多齣港產片均是「存貨」，新開拍的電影並非特別多，絕大部分是即將上映的賀歲片及「首部劇情電影計劃」下的電影。

田啟文：去年多「存貨」 新片不多

他期望政府貫徹以往效率，每年推展新一輪「首部劇情電影計劃」，而非兩年一次，「始終政府有帶頭作用，至少有人開到戲」。