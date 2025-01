【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄

【明報專訊】中文大學校長段崇智(圖)卸任在即,佢分享臨別贈言時表示,中大嘅文化、精神、為學方面都好獨特,「同其他大學完全唔一樣」,希望學生喺校內搵到人生目標與意義。佢又引用電影《洛奇:勇者無懼》一句對白,「It ain't about how hard you're hit, it's about how you can get hit and keep moving forward」(遭到打擊唔係重點,更重要係之後如何重新站起、繼續向前)。