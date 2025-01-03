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【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄

【明報專訊】中文大學校長段崇智（圖）卸任在即，佢分享臨別贈言時表示，中大嘅文化、精神、為學方面都好獨特，「同其他大學完全唔一樣」，希望學生喺校內搵到人生目標與意義。佢又引用電影《洛奇：勇者無懼》一句對白，「It ain't about how hard you're hit, it's about how you can get hit and keep moving forward」（遭到打擊唔係重點，更重要係之後如何重新站起、繼續向前）。

段崇智下周二（7日）卸任，佢接受中大刊物《走進中大》訪問，大學亦發布訪問片段。回憶任內7年，佢話最難忘係新冠疫情及60周年校慶。提起疫情，熱愛音樂嘅段崇智當時改編經典歌曲翻唱為師生打氣，例如將約翰連儂名曲Imagine歌詞改為「Imagine there's no virus」，又將《國王與我》主題曲Shall Ｗe Dance？改為Shall Ｗe Zoom？。

自幼鍾情音樂嘅段崇智透露大學選科時曾於音樂與化學之間掙扎，但當時明暸音樂界難以維生，於是參與大學一個樂團試音，心忖入選就主修音樂，最後落選，自此踏上科研路。佢寄語師生秉承中大嘅理念同情懷，並感激所有教職員同學生。講到將來計劃，佢話會繼續科研工作同發表論文，包括研究脊椎神經同疼痛控制，又預告將展開學術休假，去外地訪問，探索新項目與意念。

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