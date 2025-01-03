【Emily】卸任在即感言 段崇智引《洛奇》語錄

段崇智下周二（7日）卸任，佢接受中大刊物《走進中大》訪問，大學亦發布訪問片段。回憶任內7年，佢話最難忘係新冠疫情及60周年校慶。提起疫情，熱愛音樂嘅段崇智當時改編經典歌曲翻唱為師生打氣，例如將約翰連儂名曲Imagine歌詞改為「Imagine there's no virus」，又將《國王與我》主題曲Shall Ｗe Dance？改為Shall Ｗe Zoom？。

自幼鍾情音樂嘅段崇智透露大學選科時曾於音樂與化學之間掙扎，但當時明暸音樂界難以維生，於是參與大學一個樂團試音，心忖入選就主修音樂，最後落選，自此踏上科研路。佢寄語師生秉承中大嘅理念同情懷，並感激所有教職員同學生。講到將來計劃，佢話會繼續科研工作同發表論文，包括研究脊椎神經同疼痛控制，又預告將展開學術休假，去外地訪問，探索新項目與意念。