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港聞二

灣區手記：不拆之恩 ／文：尚東美

【明報專訊】最近出差佛山，回廣州時坐地鐵廣佛線，在總站瀝滘站一出地面，整條馬路停滿拉客的三輪車，兩條行車線僅剩一條半。當下在廣州城區要看到如此多的拉客三輪車並不易，令筆者充滿好奇。

從兩輛三輪車之間穿過乘上網約車，立即問司機：「怎麼這邊那麼多拉客的？」他答道，「舊改爛尾嘛，村民只好開三輪車拉客」，指一指對面馬路漆黑一片的工地，內裏還有多棟民居烏燈黑火，「你看，改造到現在，一個人影都沒有」。

司機所指的，正是廣州中心城區最大舊改項目瀝滘村，項目2011年獲批，2019年拆遷，由珠光集團負責開發，但去年年中爆出珠光拖欠瀝滘村民臨遷費逾一年，復建區全面停工；有些村民等不到臨遷費又不想在外租房，於是返回村中舊房，重裝門窗「原地回遷」。看着破落的樓房外新裝窗戶，網民戲稱是「敘利亞式回遷」。

雖然去年9月瀝滘村首批復建房完成交付，1000多戶村民搬回新家，但仍有5000多戶在等待。珠光集團早前引入央企中信集團旗下的「中信城開」，外界估計是為瀝滘舊改項目「輸血」。

「都不知還要弄到什麼時候，整個地方死氣沉沉」，司機續道，「那些家已被拆的，錢又沒收到，就算想回來住都不成；所以能夠回來住的，還要謝謝工人不拆之恩呢」。

文：尚東美

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