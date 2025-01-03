潮行GBA：黃茅海憶古

明報記者 司徒聰穎

■圓明新園

圓明新園是珠海九洲大道石林山下的主題公園，屬國家首批4A級旅遊景區。圓明新園以北京圓明園為藍圖，精選「圓明園四十景」中的十八景，按1：1修建而成，例如正大光明殿、九洲清晏、蓬島瑤台等。正大光明殿是入園後第一組建築，包括大宮門、東西配殿等院落，為皇帝朝會聽政之所，可感受當年皇帝「辦公區域」的莊嚴輝煌。

園內中心位置為福海，又名東湖，水域面積逾8萬平方米，是全園最大湖，故稱「海」。乾隆嘉慶年間，每逢端午節都在福海賽龍舟，如今遊客可在此登船觀景。

開放時間：周一至周四09:00至17:30

周五至周六09:00至21:00

地址：珠海香洲區蘭埔路與白石路交界處北側

■梁啟超故居

梁啟超故居是國家4A級旅遊景區「啓超故里•小鳥天堂文化旅遊區」的重要部分，其他還包括梁啓超生平史蹟展館及仁堂等建築。梁啓超故居建於晚清，是其少年時成長生活的青磚土瓦平房，由故居、怡堂書室組成。怡堂書室由梁啓超曾祖父所建，為梁當年讀書、接受儒家教育之處。1996年梁啓超故居被列入全國重點文物保護單位。

梁啓超生平史蹟展館2001年建成，以文字、圖片、著作、文章等展示其生平，例如梁自幼獲稱「新會神童」，之後師從康有為，推動維新變法，發起著名的「公車上書」，又曾在上海創辦中國首個女學堂等。展廳還擺放《洛杉磯先驅報》關於其演說的報道等珍貴文章、《少年中國說》等代表作。

開放時間：周二至周日09:00至17:00（16:30停止入場）

地址：江門新會區會城街道茶坑村

■宋元崖門海戰文化旅遊區

宋元崖門海戰文化旅遊區是在700多年前宋元崖山海戰遺址上興建的古代海戰文化主題景區，當時宋元兩軍在此打了23天海戰，最後南宋全軍覆沒。景區有仿古戰船、崖山祠等景點，其中崖山祠是廣東境內唯一的皇帝行宮故址；園區入口的仿古戰船是全國最大「陸上鋼筋水泥戰艦」（圖三），船頭地面放置的一對巨型鐵錨，重1.8萬斤，是全球最大船用鐵錨。

另外，旅遊區廣場中央有一個巨型龍頂傳國玉璽雕塑，是全國最大傳國玉璽雕塑，高5米，邊長各3米。詩碑亭則存放12塊明清古碑真品，是廣東最長書法詩碑廊。

開放時間：周二至周日09:30至16:30

地址：江門新會區官沖村270省道與官沖二路交叉口西北100米