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港聞二

目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83

【明報專訊】醫管局上月21日起啟動服務需求高峰期特別措施，包括加強假期普通科門診服務等，目標將急症室每日求診人次減少300至500人次。聖誕新年長假期剛結束，醫管局昨日回覆本報數據顯示，上月21日至今年元旦急症室日均求診按年減少83人次，經急症室入院人次則稍增，去年聖誕起內科病牀使用率持續超出100%。衛生防護中心昨稱，未來一兩周本地流感活躍度可能超越基線水平，顯示本港即將踏入流感季節。

內科病牀使用率最高113%

醫管局回覆數據顯示，去年12月21日至今年元旦，急症室日均有5285人次求診，較前一年5368人次減少83人次；同期日均有1017人次經急症室入住內科病房，較前一年1003人次稍增14人次。數據顯示去年聖誕起內科病牀使用率超出100%，每日介乎101%至113%，兒科病房於去年12月21日至今年元旦維持約五至六成。

醫管局指出，去年12月21日至今年元旦，普通科門診共13萬人次就診，服務使用率約為99%。該局預計服務需求會因近日天氣持續寒冷、流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍而增加，一系列服務需求高峰期特別措施會最少實施至下月9日，其間會密切監察服務需求，靈活調配病牀、人手及資源，繼續增加服務量，以應付增加服務需求，確保緊急服務不受影響。

特別措施最少至下月上旬

衛生防護中心昨稱，最新監測數據顯示近兩周呼吸道樣本的流感陽性率由1.35%升至3.5%，公院流感入院率則由每1萬人口0.08升至0.23，均有顯著增幅，但仍低於基線水平。中心稱，若上述兩個流感指標同時超越基線水平，表示香港踏入流感季節。

防護中心料未來一兩周入流感季

中心稱根據最新監測數據、過去流行病學分析和天氣等因素綜合評估，預計本港可能在未來一兩周踏入流感季節，呼籲市民提高警覺和加強個人保護措施，盡快接種疫苗。

相關字詞﹕冬季服務高峰期 衛生防護中心 流感 醫管局

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