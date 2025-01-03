目標少300 新措施下聖誕假日均急診者減83

內科病牀使用率最高113%

醫管局回覆數據顯示，去年12月21日至今年元旦，急症室日均有5285人次求診，較前一年5368人次減少83人次；同期日均有1017人次經急症室入住內科病房，較前一年1003人次稍增14人次。數據顯示去年聖誕起內科病牀使用率超出100%，每日介乎101%至113%，兒科病房於去年12月21日至今年元旦維持約五至六成。

醫管局指出，去年12月21日至今年元旦，普通科門診共13萬人次就診，服務使用率約為99%。該局預計服務需求會因近日天氣持續寒冷、流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍而增加，一系列服務需求高峰期特別措施會最少實施至下月9日，其間會密切監察服務需求，靈活調配病牀、人手及資源，繼續增加服務量，以應付增加服務需求，確保緊急服務不受影響。

特別措施最少至下月上旬

衛生防護中心昨稱，最新監測數據顯示近兩周呼吸道樣本的流感陽性率由1.35%升至3.5%，公院流感入院率則由每1萬人口0.08升至0.23，均有顯著增幅，但仍低於基線水平。中心稱，若上述兩個流感指標同時超越基線水平，表示香港踏入流感季節。

防護中心料未來一兩周入流感季

中心稱根據最新監測數據、過去流行病學分析和天氣等因素綜合評估，預計本港可能在未來一兩周踏入流感季節，呼籲市民提高警覺和加強個人保護措施，盡快接種疫苗。