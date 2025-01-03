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港聞

港聞二

陸振中稱因病不沾唇 看CCTV認當日又煙又酒

【明報專訊】時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，昨在區院續審。陸振中繼續自辯，稱曾切除部分肺部及膽囊，除非因公務宴會需要喝酒，否則公餘甚少會喝酒，亦無吸煙習慣。控方播放案發當晚閉路電視片段，顯示陸不但違規在食肆吸煙，更向身體不適及嘔吐的下屬舉杯。控方更稱，陸着下屬喝酒及攝錄他們醜態，屬於「玩下屬、虐待、有啲變態」行為，陸表示絕不同意。

被告陸振中（42歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

曾切肺膽 遇宴水扮酒

陸昨接受控方盤問稱，不同意自己能透過「寫衰」見習督察的工作評核，從而令對方陷入不利（見另稿）。陸又說，他兒時曾入院切除半邊右肺，長大後切除膽囊，他沒有吸煙習慣，亦甚少在公餘喝酒。陸自言，過往出席公務宴會接待外國警隊，當需要向賓客敬酒時，他會預先將茶或水倒入酒瓶，讓賓客以為自己在喝啤酒或白酒；而遇上賓客「派煙」，自己只會將香煙「擔喺口邊」。

控方質疑，從6月22日晚閉路電視片段可見，陸振中與時任總督察黃燦熊、X、蔡文浩和賴文顯一同在粉嶺聯和墟晚飯，陸多次主動吸煙，控方強調畫面顯示「有火光，你噴咗一大啖煙」，陸起初否認吸煙，及後稱仔細觀看畫面後同意有吸煙。

當日煙「喺口無入肺」 認違例

陸解釋，當晚飯局為了開解黃燦熊的心情，因對方臨退休前被調離駐守很久的警區，想陸一同吸煙，陸才應對方要求，並稱自己將香煙「吸喺口腔，無吸入肺」。控方質疑食肆內吸煙有違控煙法例，陸承認疏忽違法。

向嘔後下屬舉杯 「以為康復咗」

控方又播放不同時段的閉路電視片段，均見陸振中主動舉起酒杯、碰杯和乾杯。陸解釋舉杯是想緩和氣氛，因當時黃燦熊正責備蔡文浩及賴文顯，况且他已不清楚當時水杯內是酒還是茶，控方遂指出片段顯示該水杯有啤酒泡，反問陸「要唔要睇多次」，陸表示不需要，及後承認有舉杯喝酒。

控方又稱，陸知道賴喝酒至嘔吐後仍向對方舉杯，陸則解釋「佢（賴）嘔過一次，我以為佢康復咗，冇問題」。控方質疑，陸着賴喝酒，更在攝錄蔡酒後失態，原因是想「玩下屬」，行為如同對待X一樣，均屬「虐待、有啲變態」，陸表示絕不同意。審訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛 非禮 襲擊 陸振中 警司 沙頭角

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