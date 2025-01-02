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除夕跨年客離港 政府：4口岸暢順 內地客籲羅湖延服務 西九站有稱等1小時未見巴士

【明報專訊】踏入2025年，逾40萬人在維港兩岸觀賞跨年煙花匯演，匯演完結後超過2.5萬旅客凌晨過關離港，部分人未能趕及羅湖於凌晨2時收關前離境，需要改往其他口岸。入境處長郭俊峯表示，昨凌晨4個陸路口岸均運作暢順，對於有內地旅客希望羅湖口岸進一步延長服務時間，他表示會檢視日後需求決定。

40萬人賞煙花後2.5萬人過關

郭俊峯昨出席一項活動後表示，當局早前預計由上月21日至昨日元旦會有約1307萬人次出入境，而直至昨日，已有約1146萬人次出入境，認為人流符合預期。

入境處公布，除夕共15.6萬人次旅客入境，當中約12萬是內地旅客，近九成經羅湖、落馬洲支線及深圳灣等陸路口岸入境。2023年除夕有19.6萬人次內地旅客入境，不過當日是周日，兩者不能直接比較。

郭稱昨凌晨零時至早上6時半約2.5萬人次經4個陸路口岸離境，入境處額外調派300人員疏導，並與內地出入境管理局協調，形容昨晚所有陸路口岸非常暢順，一般只需等數分鐘通關。

前日跨年煙花匯演結束後，羅湖口岸服務時間延長兩小時至凌晨2時，深圳灣口岸則24小時通關，整體運作暢順，但仍有不少即晚離港的內地旅客未能趕及到羅湖過關，部分旅客在上水站轉乘特別班次巴士往新田皇崗，巴士站一度長龍，但未出現混亂。

陳美寶：務求做到車等人

運輸及物流局長陳美寶昨凌晨到運輸署緊急事故交通協調中心視察，她稱東鐵線已配合羅湖口岸服務延長兩小時，當晚較多乘客，但當局已做預案，旅客可乘坐延遲開出的尾班車到羅湖，亦可乘列車至港鐵上水站轉乘專線巴士至其他口岸。她續稱，巴士公司安排人手及後備車輛，務求做到「車等人」，又強調當局希望每一次做得更好。

本報記者昨凌晨1時許到高鐵西九龍站外觀察，發現有200多人等候跨境巴士前往各口岸，當中又以前往皇崗口岸的人龍較長，一度未能做到「車等人」，有內地旅客透露等候接近1小時仍無車，有人則轉乘前往深圳灣口岸的直巴，不過到凌晨3時許已大致疏導所有乘客。

港粵直通巴士協會副理事長張劍平昨接受港台節目訪問時稱，煙花結束後約1小時是載客高峰期，料全晚前往深圳灣及皇崗口岸的客量逾千人。他表示特區政府今年延長東鐵線往返金鐘站與羅湖站尾班車時間，有助減輕跨境直通巴的載客壓力。

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