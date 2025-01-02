李家超評2024年好事連連 展望2025改革求變改善民生

稱今年政府會「主動作為」

不斷提升國際影響力

李家超表示，面對內外環境的深刻變化，香港要「識變、應變、求變」，政府2025年會主動作為、對接國家發展戰略，同時將加強對外交流合作，開拓新興市場，鞏固區域合作，不斷提升國際影響力。民生方面，他說，今年將有9500個簡約公屋單位落成，增設3個社區客廳，香港首間中醫醫院亦會分階段投入服務，強積金制度下的對冲安排會於今年5月1日正式取消，相信連串改善民生的措施，將進一步提升市民的幸福感和獲得感。

他又說，深信社會各界均會積極參與推動香港發展，只要攜手努力、守正創新，「2025年的『東方之珠』必定會更璀璨奪目，大放異彩」。

李家超同時總結2024年，稱本港完成《基本法》第23條本地立法的憲制責任，經濟動力亦不斷加強，一對大熊貓及深圳恢復「一簽多行」的措施帶動旅遊熱潮；2024年的盛事經濟蓬勃發展，營商環境持續改善，經濟動力不斷提升；民生方面亦不斷改善，並實現精準扶貧。

政務司長陳國基也在社交平台發長文，回顧過去並展望將來，他形容今年「必將是精彩繽紛的一年」，多項盛事將在港舉行，包括第十五屆全國運動會，而特區政府會繼續與社會各界並肩前行，一齊迎接精彩而富挑戰的新一年。