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港聞二

國產C919港首航 陳美寶：樞紐新篇章

【明報專訊】中國東方航空昨起安排旗下國產C919飛每日往返香港和上海虹橋的定期商業航線，成為東航C919定期飛商業航班的第9個城市。運輸及物流局長陳美寶昨在香港機場出席送機儀式時致辭表示，香港成為C919於內地城市以外，首個設有定期航班的城市，為香港這個國際航空樞紐打開新篇章；她又透露香港國際航空學院正考慮培訓課程涵蓋C919。為配合新年氣氛，東航C919機身塗上「閃耀中國紅」圖樣。

滬港航程約2小時，暫定每日各往返一班，分別為由上海虹橋機場出發的MU721，以及香港出發的MU722。根據東航網站，東航C919昨早8時21分由上海起飛，早上約10時44分降落香港；從香港赴上海的航班則在昨午約1時05分起飛，下午約3時降落。

稱港3方面助內地 航空學院研涵C919

陳美寶表示，香港能在3方面協助國家在國際航空舞台發光發亮，包括香港具備豐富經驗能充分支持國產飛機的維修工作；香港國際航空學院正考慮將培訓課程，涵蓋C919相關範疇，並計劃加強飛機維修工程師的培訓工作，在港培育更多人才，方便C919在香港維修。她續說，政府正積極發展飛機租賃市場，相信有助國產飛機透過租賃融資方式進入國際市場。

東航安全總監趙清表示，C919自2023年投入商業營運以來，累積載客人次已逾90萬，相信C919投入滬港快線定期商業航班服務，能為兩地旅客提供更便捷的出行選擇。

被問會否擴展航線至其他內地城市，陳美寶在儀式後向傳媒表示期待拓展航線，但需先做好本分，做好對滬港定期商業航班的推廣、協作工作，令其他內地航空公司對香港有信心。

上海旅客：我激動得在這裏奔走

另外，由香港出發的上海旅客湯小姐訪港3日，她一直有關注C919，昨到登機閘口及詢問工作人員後方悉該航機是C919，她指着登機閘口附近說「我激動得在這裏奔走，差點想抱着工作人員」，並打算分享與飛機的合照至朋友圈。

生於香港住在上海的張小朋友從上海出發，他說C919飛滬港定期航班，是國產民航客機重要里程碑，即使臨近考試，他亦要買來回機票體驗。

駕駛C919扺港航班的機長尚峰認為，C919飛內地或香港航線分別不大，過去兩年C919已在內地各主要城市的機場運行相當長時間，相信未來滬港定期航線順暢，亦盼旅客能體驗航機的優秀品質和服務。

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