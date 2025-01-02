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酒店房租稅復徵首日 前線遇客抱怨 OTA代收順暢

【明報專訊】在本港取消超過16年的酒店房租稅昨日（1日）起恢復徵收，稅率為房價的3%。綜合業界就首日徵稅的安排，各酒店做法不同，有大型酒店在客人退房時收取稅項，又指客人相關查詢增多，亦有人因總費用上升而抱怨；有精品酒店及賓館選擇統一由線上旅行社（OTA）代收稅項，稱首日運作大致順暢，惟提及由OTA代收需額外支付一定比例服務費。

美麗華憂成本難轉嫁顧客

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，旗下兩間酒店皆由酒店前台收取房租稅，昨日客人相關的查詢增多，前台員工需花更多時間解釋，亦有客人有怨言。陳指出，現時正值旅遊旺季，房價本身較高，不少客人對徵稅有意見，擔心未來旺季過後，房間需求會減少，客人選擇變多，酒店難將稅項轉嫁給客人，最終唯有降房價，變相是由「酒店自己畀嗰3%嘅稅」。

OTA另向酒店收服務費

奧斯精品酒店營運總監兼香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，旗下酒店統一採用由OTA代收酒店房租稅，惟OTA需額外向酒店收取服務費，但可減卻前台解說及減省行政成本。他形容首日大致順暢，未出現大問題，客人大都知道相關安排。香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍亦選擇由OTA統一代收稅款，他表示首日運作大致順利，未有客人投訴。

本報另留意到OTA存在酒店房租稅資訊不統一的情况，有線上平台未分別列出稅費及服務費，亦有同一間賓館在一個平台預訂時，列明須收取3%的城市稅，在另一平台則無列明相關稅項。李嘉龍表示新政策實施初期或存混亂，需時過渡。

相關字詞﹕李嘉龍 陳宗彝 崔定邦 酒店 酒店房租稅

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